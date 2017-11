Åtte biler avskiltet i kontroll på Orkanger

Ny jobb for 66 år gamle Marvin

Statens vegvesen gjennomførte lørdag kontroll i Orkanger, primært rettet mot lettere kjøretøy.

I løpet av de syv timene kontroll varte ble fire sjåfører anmeldt.

- Det dreier seg om manglende førerrett. Det normale er at folk ikke har førerkort klasse BE. Noen har også manglende lys på tilhengeren, det er spesielt skummelt når det er mørkt ute, sier Jan Ivar Moen, leder for utekontrollen i Statens vegvesen.

Førerkort klasse BE gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo.

Avskiltet

I tillegg ble åtte biler avskiltet i kontrollen.

- De to vanligste årsakene er at det ikke er gjennomført periodisk kjøretøyskontroll eller manglende forsikring, sier Moen.

For seks sjåfører ble det oppdaget forhold som ville ført til avskilting, men hvor det ble ordnet opp på stedet.

Det ble delt ut fem gebyrer for manglende bilbeltebruk, hver på 1500 kroner.

- Det er ikke bra. Absolutt alle skal bruke bilbelte, selv på korte turer. Vi vet at det er en av de viktigste sikkerhetsfaktorene dersom det skulle skje et uhell, sier Moen.

