Baby og gravid kvinne i trafikkulykke i Midtre Gaudal

«Gratulerer til helten vår! We love you, daddy!»

Utelukker ikke at Northug har gått på ny treningssmell

«Tusen takk for at det er akkurat du som er hverdagshelten vår»

Far min hadde et klimaavtrykk på størrelse med en fluelort

Trønder vant to førstepremier i Lotto

Far min hadde et klimaavtrykk på størrelse med en fluelort

Saken oppdateres.

Nødetater har rykket ut til en trafikkulykke ved Almås, en mil øst for Singsås i Midtre Gauldal.

- To biler involvert. Ikke meldt om alvorlig skadde, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Det skal være glatt på stedet.

- Vi fikk klokken 12.05 melding om en møteulykke på riksvei 30 ved Almås. Det er to biler involvert. I den ene satt det en gravid dame og en baby. I den andre var det to voksne og to barn, sier operasjonsleder Trude Carlsson ved Trøndelag politidistrikt.

Hun opplyser at det er sørpeføre på stedet.

- Det ser ut som den ene bilen har fått skrens. De involverte har kommet seg ut av bilene. En person har mulig brudd i tommelen, sier hun videre.