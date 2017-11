Bilfører fratatt førerkortet etter ulykke på E6

To ulykker en kilometer fra hverandre i Midtre Gauldal

Saken oppdateres.

- Vitneobservasjoner på uvettig kjøring i forkant av ulykken. Politiet tar beslag i førerkortet til en bilfører, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt sier at det er en mann i midten av 20-årene fra Trondheim som er anmeldt og fratatt førerkortet.

Ble forstyrret

- Ut fra det bildet vi sitter med er det en bil som har kjørt nordover som har forstyrret motgående trafikk med litt uvettig kjøring. Det har ført til at en motgående bil har kommet litt ut på veiskuldra hvor det var noe slaps. Vedkommende mistet kontrollen og krasjet med motgående bil. I tillegg var en tredje bil til involvert i ulykken, sier Aaslund.

I alt fem personer var involvert i ulykken. De var alle våkne etter sammenstøtet. To av dem ble tatt under behandling av helse.

De skal ifølge politiet være lettere skadd.

E6 ble stengt

Ulykken skjedde ved 18-tiden på E6 i Oppdal ved Magalaupet ved Engan, rundt ei mil sør for Oppdal sentrum. To av de tre bilene som var involvert i ulykken fikk store materielle skader.

E6 ble en periode stengt ved Engan som følge av ulykken. Like etter klokken 19 ble E6 åpnet i ett felt. Og like før klokken 20 skriver politiet at trafikken går som normalt.

Ifølge lokalavisa Opp har det snødd tett i Oppdal i hele dag, og enkelte steder har det falt 40 cm. snø.