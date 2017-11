Store forskjeller på vedlikehold av broer i Trøndelag

«Gratulerer til helten vår! We love you, daddy!»

I Statens vegvesen sin brodatabase, Brutus, står 577 tiltak på broer i Sør-Trøndelag oppført med en planlagt dato som er passert. Det tilsvarende tallet for Nord-Trøndelag er bare 8.

Det viser en kartlegging som VG har gjennomført for alle landets fylker. Avisen har fra Brotus-basen hentet inn og systematisert informasjon om alle de 16.971 broer på norske riks- og fylkesveier. I tillegg er det hentet inn informasjon om hvor mye som brukes på investeringer i nye broer, og hvor mye som brukes på vedlikehold av de eksisterende.

Ulike prioriteringer

I 2016 brukte de to trøndelagsfylkene tilnærmet like mye penger på sine fylkesveier, opp mot 50 millioner kroner. I Nord-Trøndelag ble 52 prosent av pengene brukt på vedlikehold. I Sør-Trøndelag ble kun ni prosent brukt på vedlikehold.

– Fylkestinget i Nord-Trøndelag har bevisst prioritert fortløpende vedlikehold av broer, bekrefter fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag Tomas Iver Hallem (Sp) til VG.

Sør-Trøndelag har prioritert investeringer, blant annet «lakseveien» riskvei 714 til til Hitra og Frøya.

– Vi er klare over at etterslepet på vedlikehold er betydelig, men sikkerheten er prioritert høyt. Broene blir jevnlig inspisert, sier Karin Bjørkhaug (KrF), leder av komiteen for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

- Bekymret

Adresseavisen har tidligere omtalt hvordan Sluppen bru har blitt støttet opp med forskalingsstøtter for å sikre en bærebjelke.

- På grunn av mye rust og korrosjon har en bærebjelke under Sluppenbrua blitt betydelig svekket. Vi var bekymret for at stålbjelken kunne falle sammen, og satte derfor opp forskalingsstøtter under bjelken, sier Arne Iversen som er seksjonsleder for vei i Statens vegvesen i Midt-Norge.

Iversen understreker at den aktuelle bjelken kun støtter opp en kort strekning på gang- og sykkelvei-delen av Sluppen bru, og at bil-delen av brua støttes opp av andre bjelker.

Den planlegges en ny bru på Sluppen. I Nasjonal Transportplan som kom i vår legges det opp til at brua kan stå ferdig først etter 2024, men trondheimspolitikerne har søkt om å få forskuttere prosjektet ved hjelp av bompenger.

