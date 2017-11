Alle tog mellom Dombås og Grong sto

Saken oppdateres.

- Vi arbeider med å organisere alternativ transport, meldte NSB på sin nettside torsdag kveld. Ved midnatt meldte NSB at togene gikk igjen.

På grunn av problemene med signalanlegget fikk reisende mellom Dombås og Grong regne med forsinkelser og innstillinger, opplyser selskapet.

- Det er snakk om flere tog, og vi jobber med å få folk frem med alternativ transport som er buss eller taxi. Nattogene står så lenge, men det er foreløpig uklar hvor lenge, opplyser pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Alternativ transport

NSB kan foreløpig ikke si hvor lenge det tar å skaffe alle alternativ transport eller hvor lenge driftsstansen varer. Lundby har heller ikke oversikt over hvor mange tog som er omfattet av stansen.

Bane Nor som har ansvaret for driften opplyser at signalfeilen skyldes såkalte fenomenet «hvite stasjoner», det vil si at de ikke har kontroll på fjernstyringssystemene fra sentralen i Trondheim.

- Stansen rammer både både gods- og persontogene. Når det rammer et så stort område, å så er det en viss risiko for at det kan ha noe med elektronikk og styringssystemer å gjøre, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund.

- Skjer dette ofte?

- Nei, det er veldig sjelden at det rammer flere banestrekninger samtidig. Det har aldri vært fare på ferde for de reisende. Alle systemer er bygd opp slik at det er full stans i trafikken nå slike hendelser oppstår, sier Korslund.

Sinte passasjerer

Han sier at Bane Nord vil holde de reisende oppdatert på sine nettsider utover natten.

Mange passasjerer må vente i timer før de får alternativ transport på Heimdal stasjon ventet mange på nattoget til Oslo.

- Vi står nærmer 50 personer her på stasjone på Heimdal på vei til Oslo. En har time på sykehus i morgen tidlige og andre har viktige ærend. Vi har nedadgående gjeip alle sammen, sier Karl Otto Neppelberg, som skulle ha reist videre til Russland fredag.

- Nå reiser flere av oss til Trondheim på egen regning på hotell, men krever refusjon fra NSB. Vi har stadige beskjeder, men de vet ikke når det blir rettet. De holder oss for blindebukk her, sier Neppelberg.

Like etter middag kom det melding om at togforbindelsen igjen var åpnet.