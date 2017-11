Nytt redningshelikopter på plass i Norge for testing

Saken oppdateres.

Allerede i juni landet et nytt AgustaWestland AW101 på flyplassen utenfor Stavanger, men den gangen var det kun for å vise det fram under Sola Airshow. Denne gangen blir oppholdet mer langvarig, skriver Stavanger Aftenblad. Nå skal det gjennom et omfattende testprogram, før det etter planen settes inn i normal drift i 2018.

Venter på helikopter nummer to

Noen dager før jul, 20. desember, kommer både justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Sola for å delta på en offisiell markering der helikopteret skal vises fram. Innen det skal også helikopter nummer to være på plass.

Settes i drift på Ørland fra 2018

Kontrakten om kjøp av 16 nye helikoptre ble inngått i 2013, og de skal fases inn i perioden 2018 til 2020. Sola er først ute og deretter følger Ørland (2018), Banak (2019), Bodø (2019), Rygge (2020) og Florø (2020).

Opprinnelig skulle de to første AW101-helikoptrene kommet til Norge allerede i april, men leveransen er forsinket på grunn av «utfordringer i produksjonen, test og sertifisering av de første helikoptrene».