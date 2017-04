Trafikken i Trondheim direkte

Saken oppdateres.

Her kan du følge flyten gjennom byens hovedtrafikkårer. Du kan også zoome inn på kartet for å se nærmere på enkeltgater.

Veier merket med grønt betyr at trafikken går som normalt. Dersom trafikken går saktere i et område vises dette ved at linjene endrer seg til oransje, rød og mørkerød (laveste hastighet).

Lurer du på hvordan det ser ut ellers rundt om i Midt-Norge? Sjekk ut vår webkamera-oversikt her!

Bruker du mye tid i kø? Ja, altfor mye Ikke mer enn man kan forvente Sykler eller går til jobb/skole Nei Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Bruker du mye tid i kø? Ja, altfor mye 46%

Ikke mer enn man kan forvente 22%

Sykler eller går til jobb/skole 17%

Nei 15% Du har allerede stemt 1879 stemmer

Vi gjør oppmerksom på at grunnlaget for informasjonen er hentet fra Googles trafikk-tjeneste. De har tidligere har opplyst at trafikktallene blant annet baserer seg på innhentet data fra mobiltelefoner hos folk som kjører i de aktuelle områdene.

BAKGRUNN: Les hvordan Google sier de henter inn grunnlaget til trafikkoversikten (engelsk tekst).