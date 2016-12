- Borghild funnet etter hjelp fra synsk kvinne

Saken oppdateres.

Like før klokken 10 torsdag, ringer Anne Marit Johansen til Adresseavisen og forteller at jakten på Borghild, den ett år gamle tispen av typen schitzu, er over.

- Vi har funnet henne ved Almannaunet på Jonsvatnet, cirka to kilometer unna der vi bor, sier Johansen svært lettet.

Sendte melding

Borghild forsvant fra gården ved Movoll på Jonsvatnet lørdag morgen. Den lille gårdshunden løper fritt og har aldri tidligere stukket av. Likevel var hun plutselig borte, men ble observert ved Engelsåsveien en time senere. Ved 15-tiden var det noen forbipasserende ved roklubben som prøvde å lokke på hunden. Men Borghild ble redd og løp over isen. Sist noen så den lille hunden, var ved en gård på Jonsborg.

Mange har deltatt i jakten på hunden. Johansen og samboeren har i tillegg benyttet sporhund i søket. Adresseavisen omtalte den resultatløse letingen onsdag, og skrev blant annet at Johansen hadde kontaktet «synske» personer for å få hjelp. Det var en av disse som til slutt gjorde at denne hundehistorien fikk en lykkelig utgang, opplyser eieren.

- Jeg sendte melding via mobilen til en synsk kvinne i går kveld og fikk svar, sier Johansen.

- Sliten hund

Torsdag morgen fortsatte kontakten via meldinger, forteller hun.

- Kvinnen sendte en tegning til meg - et kart med kryss og en pil. Jeg visste nøyaktig hvor dette var da jeg fikk kartet, og vi fant Borghild akkurat på dette stedet. Vi gikk i området og småpratet da vi hørte henne bjeffe, sier Johansen overlykkelig.

- Hvordan går det med Borghild etter alle disse dagene?

- Det virker som om det går bra. Det så ut som om det var liv i en hytte ikke langt fra der vi fant Borghild. Hun har kanskje funnet noe mat der? Nå henger hun i armene mine - hun er sliten, ja, sier Johansen rett etter at tispen er funnet.

- Nesten ikke til å tro

Hun ønsker å takke alle som har hjulpet til i letingen de siste dagene sine.

- Det er så mange at jeg ikke har sjanse til å få takket alle personlig, sier Johansen.

Kvinnen som hjalp ønsker ifølge Johansen å være anonym. Hundeeieren håper imidlertid å få en samtale med kvinnen i løpet av dagen - slik at hun får takket henne ordentlig.

- At hun kunne fortelle, nesten på meteren, hvor Borghild var - det er nesten ikke til å tro, sier hun.

