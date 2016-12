- Vi vil spre trivsel og julestemning

Saken oppdateres.

«Noe så inni gamperæva elendig har ikke jeg vært med på.»

Det skrev Inge Martin Aasen i et leserinnlegg til Adresseavisen. Han har i flere år har solgt skinnprodukter ved julemarkedet på Torget i Trondheim.

- Men nå er det siste gangen, sier han.

- Vi sendte ut evalueringsskjema i går og vil se på hva selgerne skriver. Vi skal bry oss om dem, slik vi bryr oss om alle de som besøker julemarkedet og Midtbyen i de ti dagene i desember, sier Kirsten Schultz.

Klager over for dårlige boder

Inge Martin Aasen er lei av det han mener er for dårlige boder til en for høy pris.

- Bodene er konstruert slik at salgsdisken stikker lenger ut enn taket. Dermed blir varene våte, sier han og forlanger at Midtbyen management, som arrangerer julemarkedet, gjør noe med dette.

Han mener også at salgsbodene er smale inni, slik at når to utstillere deler en bod, så blir det veldig trangt. Og at lemmene for å lukke boden for natten er tunge å løfte og tungvinte å skru fast. Leserbrevet går løs på en hel del andre ting ved julemarkedet i samme slengen.

- De sender ut evalueringsskjema hvert år. Og hvert år skriver folk det samme. Da må de høre på oss. Hvis ikke er det ingen vits i å spørre om vår mening!

En liten ringerunde viser at det er flere deltakere som er enige i kritikken av bodene, men få støtter resten av det Aasen mener.

- Når det gjelder bodenes utførelse og den dårlige beskyttelsen mot vær og vind er jeg enig, sier Elena Leth-Olsen, som i mange år har solgt smykkene sine på markedet.

- Det renner veldig og også kundene blir våte. Jeg og dem jeg står sammen med lager provisoriske løsninger med presenninger og planker mellom bodene våre. Men jeg kunne gjerne tenke meg en løsning fra arrangøren. På den måten sikrer vi at ikke folk får planker i hodet om det skulle løsne. Det har skjedd, sier Leth-Olsen.

Det er hjelp å få

Elena Leth-Olsen bekrefter at det kan bli noen tunge løft, men hun understreker at det er hjelp å få.

- Det er bare å ringe, så er både utstillingsansvarlig og arenaleder tilgjengelig. Og alle de frivillige hjelper til. Dessuten er det hyggelig at nysjefen er synlig og til stede, sier hun.

Det samme er det flere andre selgere som sier. Og alle roser arrangøren. Stort sett er de fornøyde med tingenes tilstand.

- Vi har alltid vært fornøyde på julemarkedet. Det er profesjonelle arrangører som tar godt vare på oss og markedet blir bedre år for år, sier Merete Gevingås, som selger julebakst i boks og sier hun kan dekke til strikkevarene med plast.

- Vi bor i Trøndelag og det har kundene også forståelse for. Vi bryr oss ikke om en svikt i en planke. Her er det så god stemning og vi koser oss, sier Gevingås.

Det samme sier Helle Buvik som selger smykker sammen med sin tante.

- Står man ute så blir ting vått. Da løser vi det med å legge ting i bokser med lokk, vi har med håndduker og hårføner. Så passer vi på å holde det som kan bli ødelagt under tak. Bodene er bedre enn de som var her før og vi er strålende fornøyde med arrangøren, sier Buvik, som mener at tonen i leserinnlegget er overdrevet og kaller det «merkelig frustrerende».

Lover å høre på utstillerne

Kirsten Schultz er ny i stillingen som daglig leder i City manager og organisasjonen rundt julemarkedet er også skiftet ut. Dermed har de ikke full oversikt over hva som har vært tilbakemeldinger tidligere, men hun forsikrer om at de tar både Aasen og andre selgere på alvor.

- Disse bodene leier vi av Olavsfestdagene og det er de samme bodene som blir brukt under middelaldermarkedet. De er rustikke, bygget i tre og de gir stemning. Men dersom selgerne mener det er rom for forbedringer så skal vi se på det. Kanskje må det gjøres noe med taket. Vi må se om det kan bygges på eller om det går an å leie noe annet, sier Schultz.

Bodene koster 2400 kroner, pluss moms i døgnleie. Mange deler bod. Det er flere enn de 40 selgerne som ønsker plass på julemarkedet.

- Vi har et totalt budsjett på tre millioner. Og det er et stort apparat å drifte. Vi betaler gategrunnsleie, alt som har med scene å gjøre, markedsføring og drift. Så er det infrastruktur for søppel, toalett og sikkerhet. Bare for å nevne noe.

Kirsten Schultz sier at deres oppdrag er å gå i null. De skal ikke tjene eller tape penger.

- Vi har vært her i 15 år nå og markedet blir stadig bedre. I år var vi ekstra stolte av kafélavvoen som vi bygget ut med en ekstra lavvokonstruksjon. Vi satte også inn piperør for å lede røyken ut fra bålene i lavvoene. Både omsetning og tilbakemeldinger fra butikkansatte i Midtbyen og kunder viser at dette har vært en suksess. Dessuten er vi glade for den positive internasjonale omtalen vi har fått. Det tyder på at vi gjør mye riktig. Markedet er spesielt i europeisk sammenheng, med sin kortreiste profil og gode scenearrangement. På disse breddegrader er det unikt, avslutter Kirsten Schultz.