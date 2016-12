Fire gudstjenester på rad i Byåsen kirke

Saken oppdateres.

124 kirkegjengere var til stede på den første av i alt fire gudstjenester i Byåsen kirke lørdag.

- Det er en liten økning fra tidligere. Dette er jo en litt annerledes julegudstjeneste, roligere og med mindre folk, sier prest Steinar Lervik.

Det kom 480 på gudstjeneste nummer to klokken 13.00, og nesten 600 på den tredje klokken 14.30. Leirvik forventer også godt oppmøte på den siste gudstjenesten klokken 16.00.

- Dermed blir det nok over 1500 i Byåsen kirke i dag, forteller han fornøyd.

Leirvik leder dagens to første gudstjenester. Med seg i den første gudstjenesten hadde han sønnen Jakob som sørget for sanginnslag, akkompagnert av Bjørn Willadsen på piano. Kirketjener Håvard Singstad var også på jobb, sammen med organist Per Holm.

Under gudstjenesten klokken 13 er det Kor Hæli som bidrar med kunstnerisk innslag, mens Byåsen Skolemusikkorps kommer klokken 14.30.Sanger Kenneth Vilstrand opptrer under den siste gudstjenesten klokken 16. Prest for dagens to siste gudstjenester er Ludvig Aasen.