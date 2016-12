- Han gapte som en hannlaks i gytetiden

Brenner et blått lys

Statistikken taler sitt tydelige språk. I 2004 ble det fanget nesten 60 tonn laks i elvene som munner ut i Trondheimsfjorden. I fjor var tallet 32 tonn.

Slik begynner og slutter villaksens liv. Animasjon fra Miljødirektoratet

Bak denne utviklingen ligger et kraftig fall i antallet laks som kommer tilbake til elvene fra oppvekstområdene i havet. Siden 1983 er mengden laks som kommer inn til kysten av Midt-Norge redusert med nesten 60 prosent. Miljømyndigheter og elveeiere har derfor strammet inn på hvor mye fisk som kan tas på land.

Balansen er livsviktig for laksen: Hvis fiskerne forsyner seg for mye, blir det for lite laks igjen til gytingen om høsten. Da går det fort nedover for bestandene. I flere av de store elvene har overskuddet som fiskerne får lov til å ta av, skrumpet kraftig inn. Dette kalles det høstbare overskuddet, og det har gått spesielt fort nedover i Gaula og Orkla.

I et godt år passerer minst 100 000 voksne laks det smale innløpet ved Agdenes på vei inn fjorden. I 2013 gikk alarmen både hos fiskere, forskere og myndigheter. Bare en tredjedel av det normale antallet laks svømte inn i fjorden.

Kom for lite laks: - I 2013 burde det ikke ha vært fisket laks i Orkla, i det hele tatt, sier Torbjørn Forseth. Foto: Frank Lervik

- Det høstbare overskuddet forsvant nesten helt i flere elver så å si over natta. Da er det vanskelig å drive god forvaltning. Man rakk ikke å reagere fort nok og kutte fisket tilstrekkelig. For eksempel burde ikke Orkla-laksen ha vært beskattet i det hele tatt i 2013. Storparten som gikk opp i elva burde ha fått leve til gytingen, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Underskuddet av gytelaks ble stort i 2013. Beregningene viser at det manglet hele 13,5 tonn hunnfisk i elvene i Trondheimsfjorden.

- Jeg beskylder ikke fiskerne for å ha vært grådige. Det kom for lite laks tilbake fra havet, sier Forseth.