- Var ekstremt glatt på kirkegården

- Det var underkjølt vann over hele kirkegården, og ekstremt glatt. Jeg kom meg bare 10-15 meter innenfor grinda. Da måtte jeg bare holde meg i gjerdet og komme meg ut, forteller Pedersen til Adresseavisen lørdag morgen.

Klokken 10.30 lørdag melder Adresseavisens fotograf på stedet at det er godt strødd på gangveien og en jevn strøm av besøkende til kirkegården.

Pedersen antar at det var strødd på kirkegården i går, men at nattens værforhold har resultert i en ishinne som ligger både på gangstien og på gresset. Mange har tradisjon for å besøke graven til sine kjære på julaften på kirkegården ligger helt ned mot Nidelva.