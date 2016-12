Hva gjør restaurantene Frati og Bari i en romantisk amerikansk julefilm?

Saken oppdateres.

Restauranten Bari i Trondheim gjør en overraskende opptreden på den amerikanske julefilmen «Finding Father Christmas» på TV-kanalen Hallmark Movies and Mysteries.

- Cirka 3.58 minutter ut i filmen dukker det opp, forteller en tipser til Adresseavisen.

Erin Krakow spiller hovedrollen som en kvinne som kommer til en idyllisk småby i New England i USA for å finne sin far. Ut fra filmtraileren ser det også ut som om kvinnen møter kjærligheten på veien.

TV-kanalen Hallmark Movies and Mysteries er tilgjengelig for 66 millioner husstander i USA. Deres satsingsområde er familievennlig underholdning, ifølge kanalens nettsider.

- Masse papirer

- Vi fikk faktisk et spørsmål om tillatelse til å filme fasaden vår. Det var mange papirer som skulle godkjennes. De spurte om det var greit at de filmet fra utsiden, og det var det selvfølgelig, sier Michael Minervini som driver restaurantene Bari, Frati, Una og Ai Suma.

1. januar stenger Bari og gjenoppstår med ny profil.

Han var likevel ikke klar over hvilken film det var snakk om.

- Jeg trodde det var et studentprosjekt, og ikke at det var en film som blir vist til et større publikum, sier han.

- Vet du hvorfor deres restaurant er valgt?

- Det sies jo at julenissen kommer fra Bari i Italia, så det kan ha noe med det å gjøre, sier Minervini.

Ganske riktig: Helgenen St. Nikolaus, som levde i Tyrkia på 300-tallet, er opphavet til myten om julenissen. Da han døde, ble hans levninger flyttet til byen Bari i Italia og kirken Basilica di San Nicola, ifølge Store norske leksikon .

- Det er kjempeartig at de velger dette. Nå må familien og jeg se den filmen i jula, sier Minervini.

