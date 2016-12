Stoppet oksygentilførselen til pasienter på intensiven - dømt til tre års forvaring

Saken oppdateres.

25. mars i år gikk den 25 år gamle mannen inn på legevakta ved St. Olavs Hospital. Der slo han rundt seg med en jernstang og raserte både venterommet og Narvesen-kiosken ved siden av. Adresseavisen var på stedet etter at mannen hadde gått amok, og dokumenterte skadene på både inventar og glassruter på legevakta.

- Det var en skremmende og truende situasjon, uttalte enhetsleder Gustav Østerberg Øverli ved legevakta til Adresseavisen i etterkant.

Frustrert over egen situasjon

14. desember møtte mannen i Sør-Trøndelag tingrett, blant annet tiltalt for sin skremmende adferd på legevakta. I retten forklarte 25-åringen at han på tidspunktet bodde på gata, at han ønsket innleggelse, men at han ble avvist blant annet på legevakta. I frustrasjon over sin egen situasjon mistet han besinnelsen, fikk løs en metallstand fra et avisstativ og slo rundt seg. Mannen erkjente forholdet i retten og dømmes for dette.

Mannen var imidlertid tiltalt for forhold langt alvorligere enn dette. Disse skjedde ved St. Olavs Hospital noen uker senere. 25-åringen hadde da blitt innlagt som pasient ved sykehuset, fordi han var i svært dårlig forfatning etter å ha satt en injeksjon med amfetamin. Han fikk behandling på intensiven og ble overvåket grunnet mulig blodforgiftning.

Da han våknet opp 8. april ba han under legevisitten om sterke smertestillende medikamenter. Legen vurderte 25-åringen som klar, våken og i bedre form, og ga mannen beskjed om at han ikke fikk annet enn metadon, ifølge dommen.

Sprang etter sykepleiere

Tiltalte ble da hissig og utagerende. Han truet legen med at han visste hvor han bodde, at han skulle ta hans barn i barnehagen og knuse bilen hans. 25-åringen rev også løs sengegavlen og slo i veggen og et bord, ifølge rettsavgjørelsen.

25-åringen erkjente truslene mot legen i retten, og dømmes også for dette.

Etter at ordene mot legen hadde falt på pasientrommet, tok han seg ut i gangen på intensiven. Han romsterte i noen skuffer, før han fant to barberhøvler i plast. Han sprang deretter etter flere av de ansatte mens han ropte og var utagerende. Han gikk etter hvert inn på et rom hvor en sykepleier og to andre kollegaer av henne utførte pleie av en alvorlig syk pasient.

«Her er det mange ofre»

25-åringen smilte og uttalte «her er det mange ofre» mens han gikk mot sykepleieren, ifølge dommen. Retten finner det bevist at tiltalte deretter holdt sykepleieren fast og rettet barberhøvlene mot hennes hals. Han dømmes derfor for trusler.

Situasjonen inne på rommet ble avsluttet ved at en seksjonsleder ropte «nå er det nok». Tiltalte vendte seg da mot noen andre ansatte og sprang etter dem ut i korridoren. I gangen fant han ventilene til oksygentilførselen til det medisinske utstyret på flere av avdelingens pasientrom. Å stenge disse kan føre til at respiratorer slutter å virke. Det kan også føre til alvorlige medisinske konsekvenser som hjertestans dersom pasienter som har behov for slik oksygentilførsel mister det. Mannen erkjente i retten at han stengte av ventilene for minst to av rommene minst to ganger, ifølge dommen.

På det ene rommet befant det seg bevisstløs pasient som måtte håndventileres av sykepleieren for å hindre at det oppsto alvorlig skade etter at 25-åringen stengte ventilene, ifølge rettsavgjørelsen.

Retten delt

I spørsmålet om tiltalte skulle dømmes for forsøk på kroppsskade delte retten seg i et flertall og et mindretall. De to meddommerne mente at tiltalte måtte regne det som mulig at pasienten kunne bli påført skade da han stengte oksygentilførselen, mannen dømmes derfor for dette forholdet også.

Tingrettsdommeren mente på sin side at 25-åringen, ut fra merkingen av ventilene, ikke kunne skjønne at det var knyttet til en respirator. Dommeren mente også at tiltalte først og fremst ville skremme ved sin opptreden.

Politiet rykket ut med seks bevæpnede tjenestemenn og hund da de fikk melding om det mannen holdt på meg på sykehuset denne dagen. Han ble beordret til å legge seg ned, noe han gjorde. I forbindelse med pågripelsen ble han sint og uttalte, ifølge dommen, at «han med sverd skulle drepe politiet og hunden neste gang han møtte disse». Han dømmes også for dette.

Strengere straff enn påstanden

Etter bevisførselen i retten la førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes ned påstand om at 25-åringen måtte dømmes til halvannet år i fengsel. Dette syntes flertallet i retten var for mildt. De to meddommerne mente at vanlig fengselsstraff ikke er nok til å verne samfunnet mot mannen. I forbindelse med denne avgjørelsen vises det i dommen til de sakkyndige, som i forbindelse med straffesaken konkluderte med at det er høy risiko for at mannen vil gjenta adferden sin i fremtiden, ifølge dommen. 25-åringen dømmes derfor til forvaring i tre år med en minstetid på ett år.

Rettens mindretall, tingrettsdommeren, mente at vilkårene for forvaring ikke var oppfylt. «Forholdene tiltalte domfelles for er graverende og hadde stort skadepotensial, men mindretallet anser ikke tiltaltes handlinger for å være tilstrekkelig massiv til å begrunne vilkårene for forvaring», heter det i avgjørelsen.