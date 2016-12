- Dette er så lavmål. Min bror var på gråten

Saken oppdateres.

Harry Finstad bor i Steinkjer, mens hans bror bor ved Ilsvika helse- og velferdssenter i Trondheim. På morgenen 1. juledag fikk han en telefon som la en demper på julestemningen.

- Han ringte og var helt på gråten. Han var meget fortvilet, sier Finstad, som snakker på vegne av sin 58 år gamle bror som ønsker å være anonym.

Hadde sykkellås

Den elektriske handikapsykkelen som sto parkert utenfor boligen ved Ilsvika helse- og velferdssenter var borte vekk.

- Han hadde brukt den på julaften, men da hadde han hatt med seg så mye poser at han ikke hadde fått med seg batteripakken opp i leiligheten. Vanligvis tar han den alltid med seg, forklarer Finstad.

Som regel står også sykkelen innelåst i et rom, men denne gangen hadde han hatt den stående ute i et sykkelstativ, men med sykkellås.

- Min bror må ha hjelp for å få den inn og ut av rommet den vanligvis står i, og denne gangen hadde han bare satt den utenfor. Typisk at det skal være en del uflaks, kommenterer Finstad.

- Helt avhengig av den

Sånn cirka klokka 00.30 natt til 1. juledag var broren til Finstad ute på terrassen og tok seg en røyk. Da sto sykkelen fremdeles der. Morgenen etter, sånn i 09-tida, var den søkk borte.

- Min bror er dårlig til beins og han bruker sykkelen daglig. Han er 100 prosent avhengig av den, selv om det bare er snakk om en tur til butikken, forklarer Finstad.

Politiet ble varslet om sykkeltyveriet, og en formell anmeldelse skal bli levert i romjula. Sykkelen er registrert på Nav hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag.

- Vanskelig å forstå

- Dette er så lavmål. Det er simpelt gjort. Vedkommende som har tatt sykkelen bør forstå at dette er et hjelpemiddel, og at den tilhører noen som vil virkelig trenger den, mener Finstad.

- Man begynner å tenke på hvordan andre folk tenker. Det er vanskelig å forstå den tankegangen. Det er ekstra kjedelig at det skjedde på julaften, sier han trist.

Selv bor han i Steinkjer, og har derfor problemer med å hjelpe til i letingen. Nå håper han noen har sett sykkelen i Trondheim.

- Hvis noen har sett noe eller har opplysninger, blir vi takknemlige for hjelp, sier han.

Ring Harry Finstad på 938 77 411 dersom du har observasjoner av sykkelen.

