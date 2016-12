- Dette har vi fryktet lenge

Saken oppdateres.

Politiet har brukt deler av helligdagen til å lete etter ansvarlig utbygger på Lund Østre i Trondheim. Det har ikke lykkes. Siden entreprenør ikke var mulig å få tak i, har brannvesenet sikret byggegropa på Lund Østre på Kattem i Trondheim.

Men naboer har fryktet at noe skulle skje lenge i byggegropa for det som skal bli Høyvegen Panorama på Lund Østre. Naboene har vært redde for at noen skulle kunne ta seg gjennom sikringen med fare for å falle ned og skade seg.

Dårlig sikret lenge

- Byggegropa har vært dårlig sikret i over ett år, sier Øivin Stav. Han er nabo og styreleder i Lund Panorama i nabolaget. Stav forteller at naboer, sameiene i nærområdet og velforeningen Lund Østre har klaget til utbygger flere ganger fordi de har ment at byggeområdet har vært for dårlig sikret. Han forteller at naboene er usikre på hvem som står som utbygger i dag. Klagene har ikke ført til at noe har skjedd.

- Vi har også klaget til kommunen som har vært på befaring, men ønsket å avvente situasjonen, sier Stav. Han mener sperringen har vært dårlig fordi gjerdet har stått helt inn på kanten mot gropa som er tre-fire meter dyp.

Var bekymret

- Vi var bekymret for at gjerdet skulle falle ned i veien eller i gropa. Hadde det falt ned i gropa hadde det ikke vært noen hinder mot gropa, sier han.

- Det bor flere barn i nabolaget og nærmeste nabo er en stor barnehage. Det er fristende å si: «Hva sa vi» men vi har vært bekymret, og vi mener at området også nå etter at brannvesenet har vært der, er for dårlig sikret.

Politiet vil forfølge saken mot kommunen og ansvarlig utbygger over nyttår.

- Byggegropa var dårlig sikret og gjerdet hadde blåst ned, forteller operasjonsleder Trond Volden hos politiet i Sør-Trøndelag.

- Et slikt område kan virke som en magnet på unger, og det er derfor nødvendig å få sikret det, sier operasjonslederen.