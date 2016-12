Litt festevansker, men strålende forhold i Granåsen

Saken oppdateres.

Sju år gamle Erling Haugen kommer i full fart ned bakken i Granåsen. Av og til detter han og av og til står han hele bakken ned forteller han. Så er det full fart opp igjen for å ta enda en tur ned bakken. Stavene har han lagt igjen. Det er mye lettere både oppover og nedover uten, mener han.

Det er et tynt lag med nysnø i marka, minus en grad og ennå har ikke uværet Urd satt inn. Kanskje det er stille før stormen, men formiddag 2. juledag er det strålende forhold med nykjørte løyper i Granåsen. Det er det eneste stedet i Trondheim der det så langt er kjørt opp skiløyper. Trondhjems Skiklubb har ennå ikke kommet i gang med sine daglige føremeldinger. Det skjer først så snart det er stabile snøforhold i marka, skriver skiklubben.no .

Røre seg og få luft

Erling har en strålende dag sammen med alle som går runde etter runde i de ti kilometerne med nyoppkjørt løype i Granåsen. Han har til og med fått seg en tur med løypemaskinen siden familien hans kjenner han som kjører. Erling er i Granåsen sammen med mamma, pappa og lillebror Albert (1 1/2) som fikk sine aller første ski til jul. De splitter nye blå og hvite skia med kritthvite bindinger ligger i snøen, mens Albert sitter på armen til mamma.

- Det er fint å komme seg ut og få rørt seg og få litt luft, sier mamma Tone Haugan, som altså har nesten det samme etternavnet som resten av familien. De hadde bestemt seg for å gå på ski uansett vær. 1. juledag var det dag for juleselskap og da gjorde det kanskje ikke så mye om dagen regnet bort.

Vinterens andre tur

Tore Åkergren er på vinterens andre skitur. Han skøyter og trenger ikke bry seg med smurning. Svensken har spist familiefrokost sammen med svigerfamilie og datter på ett og et halvt år. Nå skal han en kort tur ut.

- Ski er en veldig fin måte å få rørt seg på, sier han og forteller at det har blitt lite skigåing de siste årene siden han har bodd både i Singapore og London. Nå bor han i Oslo, men er i Trondheim for å feire jul med samboerens familie, og bruker anledningen til en tur i Granåsen

- Det er bare for å få rørt seg litt. Jeg trener ikke for konkurranse, bare for trim, forteller svenske Tore Åkergren.

Vasaloppet er målet

Gisle Berg har sjekket skisporet.no og funnet ut at Granåsen er eneste alternativ for å trene langrenn i Trondheim. Før han starter er han spent på hvordan han skal smøre, men nysnøen og lufttemperaturen gjør at han har smurt med VR 45. Men han er usikker på hvordan det er i løypene siden det også regnet i Granåsen for kort tid siden.

- Det kan bli dårlig feste, sier han før han starter.

Målet for sesongen er Vasaloppet. 26. februar skal han etter planen gå 90 kilometer på ski. Derfor må det trenes.

- Jeg debuterte i fjor da jeg var 59 år. Nå er jeg 60. Det er lettere å komme seg ut når jeg har et mål, forteller Gisle Berg. Han venter på mer snø i marka og forteller at han trenger både staketrening og mange mil på ski.

Smørefrie ski best

Arild Haugen har smørefasiten. Han har gått en trekilometers runde med smøreski med smurningen blå ekstra og Rode multigrade.

- Det var dårlig feste, sier han og skifter til smørefrie ski som han har stående på skistadion i Granåsen.

- Det regnet i natt, så ble det kaldt og nysnø. Det fungerer ikke verken med det ene eller det andre.

På grunn av nysnøen regner han ikke med at klister fungerer og tørrvoksen gir altså ikke feste. Arild Haugen har også Vasaloppet som sesongens store mål. Nå regner han med å gå et par mil og har planer om tre skiturer i uka for å holde formen.

- Du må gå jevnt. Jeg må komme meg ut når det er mulig, sier Haugen og så vil han gjerne fortelle at han er fantastisk takknemlig for at det blir kjørt løyper.

- Mange er veldig glad for det. I en og en halv måned har Granåsen vært eneste stedet i Trondheim der det har vært mulig å gå på ski, takket være snøen fra i fjor. Nå kjørte de her på julaften og i dag 2. juledag. Det er både de aktive og veldig mange mosjonister veldig glade for.

