Se hvilken sprø idé brødrene Pepperkake-gal fikk i år

Hver jul kommer Eigil (25) og Amund (21) Nordstrøm hjem til foreldrene i Trondheim. Da skal det selvfølgelig lages et pepperkakehus. Men det begynner å bli ei stund siden at brødrene laget det tradisjonelle pepperkakehuset med fire vegger og melisglasur.

For om lag ti år siden begynte brødrene å pønske ut de mer spektakulære pepperkakeprosjektene.

- Det mest ekstreme var Nidarosdomen i 2008. Men det tok forbanna lang tid, minnes Amund, som er i gang med førstegangstjenesten i militæret.

Pepperkakekatedralen var omtrent 75 cm lang og tårnet var 50 cm høyt. Den besto av 550 deler.

- Trengte pause

- Vi har også laget star destroyer fra Star Wars og borgen Hornburg i Helm's deep fra The Lord of the Rings. Ganske nylig laget vi en stridsvogn. Det har blitt tradisjon med et spesielt pepperkakeprosjekt, forklarer Amund.

Men i år tok brødrene ned ambisjonene en smule.

- Hvorfor bygde vi et tre, Eigil? roper Amund til sin storebror under telefonsamtalen med Adresseavisen. Eigil er billedkunstner av yrke.

Svaret kommer i bakgrunnen. Brødrene ville lage noe mer organisk og noe som ikke var så godt planlagt. Dermed ble det et tre.

- Mange prosjekt krever mye utskjæring av papp. Vi trengte en pause nå, men vi kommer vel tilbake til de mer større prosjektene et annet år, tror Amund.

Utsatt for vinterstorm?

22. desember tok brødrene over kjøkkenet til foreldrene. Seks timer tok det å bake og sette sammen kunstverket.

- Det var såpass skjørt at vi ikke turte å ha noe pynt på det. Å drysse melis kunne ha vært katastrofalt. Nå har det egentlig rast litt sammen og ser ut som det er utsatt for en vinterstorm, sier Amund.

Foreldrene bidrar på hver sin måte. Pappa tar bilder, mens mamma stiller med oppskriften.

- Mammas oppskrift er mye bedre enn kjøpt deig. Det vanskeligste med årets prosjekt var å sette sammen de tynne bitene. Dessuten medførte det en del brente fingre, forklarer Amund.

- Frie tøyler

Pappa Torstein Hagen synes det er stas med guttenes kreativitet.

- De tar over kjøkkenet, men det har blitt tradisjon nå. Det er mye systematikk når de skal lage hundrevis av maler, forteller han.

Foreldrene legger seg ikke borti hva som skal være årets tema.

- Vi gir dem frie tøyler, og har ingen krangel ikke om det skal være en stående eller liggende kamel foran krybba i Betlehem, sier Hagen.

Men i år fikk pappa bidra med et lite kunstnerisk innfall.

- Jeg plasserte en gribb ved siden av treet, humrer han fornøyd.

