Lastebil sklei rett inn i en hage

Saken oppdateres.

En lastebilsjåfør fikk problemer da han prøvde å rygge ned Åsbakken på Bakkaunet i Trondheim. Det var trolig veldig glatt på veien, og ferden endte i en hage.

- Vi fikk akkurat melding om hendelsen og er på vei dit med en patrulje. En lastebil skal ha sklidd av veien og inn i en hage, sier operasjonsleder Trond Wolden ved operasjonssentralen i Sør-Trøndelag.

Ingen skal ha blitt skadd i utforkjøringen, som skjedde like etter klokken 11 tirsdag formiddag.

Arbeid på et hus i området er årsaken til at lastebilen skal ha prøvd å kjøre ned bakken.

En nabo bekrefter at det er svært glatt i bakken, og at det kan være uoversiktelig å kjøre der. Han mener det var uforsvarlig å kjøre ned et så stort kjøretøy på dette føret, uten sikring eller vakter som følger med, siden det er mange barn i området.