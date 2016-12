Beboere føler seg maktesløse

Saken oppdateres.

Natt til onsdag var det innbrudd i bortimot 25 boder i en boligblokk på Selsbakk og i 15 boder i Dalgårdveien på Byåsen i Trondheim.

Etter saken i Adresseavisen har vi fått henvendelser om flere bodbrekk i bydelen.

Kjenner seg igjen

Ole Andreas Gjellan kjenner seg igjen i beskrivelsen av de andre innbruddene som nylig er gjort på Byåsen. Han bor på Munkvoll. Etter at folk flyttet inn i de nye blokkene i Sameiet Munkvoll Gård for ett til ett og et halvt år siden, har de opplevd mye av samme sorten.

- Det er garasjeanlegg under husene. I mai opplevde vi tyveri av bildekk og at noen kjørte ned porten her, sier Gjellan.

Sameiet hadde også innbrudd i 8 boder tidligere i høst.

- Det har blitt flyttet på ting og rotet rundt der nede, forteller han. De har funnet sykler som er stjålet fra andre steder, likedan en motorsykkel. I dag står det også sykler utenfor boligkomplekset, som Gjellan mistenker at er stjålet og hensatt her.

LES OGSÅ: Garasjeinnbrudd på Risvollan

Lett omsettelige ting forsvinner

Trond Anderssen er styreleder i borettslaget og han bekrefter det Gjellan sier.

- I forrige uke hadde vi flere tilfeller av innbrudd på natta. Natt til lørdag, en uke før jul, hadde innbruddstyven gått løs på sykler. Låser var forsøkt vridd opp. Natt til mandag hadde vi innbrudd i bodområdet. Det er omtrent 20 boder som er brutt opp.

Dette var rett før jul og mange julegaver forsvant fra bodene på Munkvoll.

- Det var en del elektronikk, sammen med verdisaker og smykker fra safer. Dessuten skinnkåper og vin. Alt som er lett omsettelig ble borte, sier Anderssen.

Beboerne gikk nattevakt

Styrelederen i borettslaget bekrefter at folk er lei av invasjonen og at det ble igangsatt frivillige nattevakter på eget initiativ blant beboerne.

- Nå er det Nokas som har tatt over all overvåkning og vaktrunder, sier Trond Anderssen.

Anlegget er tv-overvåket og sikkerheten er nå styrket med flere kameraer. De ser og på ytterlige muligheter for å styrke sikkerheten.

- Vi har et godt bilde av han som har prøvd seg. Vedkommede har tatt seg inn via garasjeporten, dermed regner vi med at han har vært her før og kanskje har en fjernstyrt åpner, sier Anderssen.

Politiet har bedt om bildet fra overvåkningskameraet. Sameiet håper at det vil lede til at tyven tas.

Håper politiet ser omfanget

Trond Anderssen, styreleder i borettslaget, sier at politiet kom i mai og at de den gang kun sto utenfor og registrerte at porten var kjørt ned.

- Denne gangen kom de på tirsdag kveld, drøyt ett og et halvt døgn etter at innbruddet i bodene var gjort. Vi hadde også rappportert det første innbruddet to netter før det igjen. Og det var flere av beboerne her som har vært på kammeret og anmeldt før jul.

Han mener at de blir maktesløse når politiet ikke kommer.

- Vi føler at de kunne vært flinkere til å komme og sikre bevis og spor i saken. Når dette skjer gjentatte ganger, er det klart vi gjerne vil sette en stopper for innbruddene, sier Anderssen.

Ikke oversikt over bodbrekkene

Også i Selsbakklia skjedde innbruddet i et felles garasjeanlegg.

Styreleder i borettslaget Moksneslia terrasse, sier at innbruddene fører til utrygghet.

- Det er skikkelig tragisk at man ikke får ha verdiene sine i fred og at slike ting skjer mens man sover. Det fører til at folk ikke føler seg trygge, sa Bjørn Kvam til Adresseavisen onsdag morgen.

LES OGSÅ: - Dette er skikkelig tragisk

Blant annet ble det stjålet en dyr sykkel herfra. Innbruddstyvene som tok seg inn i 15 boder i Dalgårdveien hadde stjålet med seg blant annet mat og brennevin, men ingenting av veldig stor verdi, mente politiet, som ikke hadde skaffet seg full oversikt ennå.

En politipatrulje var på begge stedene onsdag og gjennomførte åstedsbefaringer, men det var ingen mistenkte på det tidspunktet.