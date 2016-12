- Det er et sjansespill å kjøre her

Saken oppdateres.

Postmannen kommer gående iført piggsko ned Åsbakken på Bakkaunet i Trondheim når Adresseavisen besøker gata onsdag formiddag.

- Dette er den bratteste bakken jeg har på ruta mi, og jeg kjører ikke her når det er glatt lenger. Det har hendt flere ganger at jeg har kommet meg nesten helt opp, men så har jeg blitt nødt til å rygge helt ned igjen. Så på dette føret kjører jeg rundt, sier han.

Lastebil i hagen

Både postmannen, dem som bor der og spesielt andre kjørende som ikke er kjent med Åsbakken får problemer på vinters tid. Tirsdag skled en lastebil rett inn i hagen til Asgeir Isdahl og ødela hekken og gjerdet.

- Lastebilen var 20 – 30 centimeter unna huset. Det var veldig nære på. Det er et sjansespill å kjøre i denne bakken når det er glatt, sier Isdahl.

Det har vært mange hendelser opp gjennom årene med biler som har kommet ut av kontroll i denne bakken. For noen år siden skled en brøytebil ned hele gata og snurret ifølge naboene rundt sju ganger på veien. Flere biler og gjerder ble ødelagt på ferden. Blant annet ble en bil dyttet opp på høykant inn mot en husvegg.

Naboene forteller at det har blitt bedre strødd de siste årene, men likevel er det en utfordrende passasje. Isdahl forteller at det ofte også kommer førere som vil teste firehjulstrekkerne sine hit.

- De vil vite hva bilene er gode for, så de tester dem i denne bakken. Men er det is på veien, går det ikke uansett, sier han.

- Jeg hjelper sikkert 3 – 5 personbiler i året som prøver Åsbakken som gjennomkjøring for å spare noen sekunder i stedet for å velge enklere og mer fremkommelig trasé. Da er det fram med sand og spade, sier Erlend Øien, som også bor i Åsbakken.

Ønsker gjennomkjøring forbudt

Hendelsen tirsdag har opprørt naboene, som nå vurderer å sende et brev til Trondheim kommune for å høre om det er mulig å gjøre om Åsbakken til ei gate med gjennomkjøring forbudt på vinters tid.

- Det er livsfarlig at tyngre kjøretøy bruker denne veien når det er glatt. Det er unger som leker her, og de har ingen rømningsvei om de blir klemt inn mot et gjerde. Vi er bekymret for at noen skal bli skadd, sier Øien.

Han mener det er en kort omkjøring for bilister, som ikke har ærend i gata, å kjøre rundt.

- Det er de som ikke er vant til å kjøre her vi er mest bekymret for. Bakken ser ikke så bratt ut når man kommer nedenfra, den lurer bilistene. Vi passer på å si til ungene våre at de må vike for bilene og slippe dem forbi, det er ikke sikkert de klarer å stoppe, sier Øien.

Prioriterer Åsbakken

Øyvind Nergård, arbeidsleder i Trondheim bydrift, opplyser at gater som Åsbakken blir prioritert når de skal ut og strø.

- Dette er en veldig bratt bakke som vi passer på litt ekstra i hverdagen. Alle slike bakker i Trondheim prøver vi å prioritere, sier Nergård.

Han forstår naboene som er oppgitt over trafikken i gata, og mener at spesielt sjåfører av tyngre kjøretøy må gjøre en ekstra vurdering før de velger å kjøre i en så bratt bakke.

- Hvis jeg var lastebilsjåfør ville jeg ikke ha kjørt ned den bakken slik den er nå. Det har vært såkalt «jo-jo-vær», med sludd, snø og regn om hverandre. Da bør en sjåførs vurdering være å holde seg unna slike bakker, sier han.