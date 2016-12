Saken oppdateres.

Innbruddet ble oppdaget onsdag morgen.

- Det har vært innbrudd i bortimot 25 boder. Det er blant annet stjålet en dyr sykkel, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 08.03.

- Innbruddet har skjedd i et felles garasjeanlegg, så vi antar at det har skjedd i løpet av natten, sier Bergstrøm.

- Skikkelig tragisk

Bjørn Kvam er styreleder i Moksneslia terrasse, sameiet der innbruddet skjedde. Han forteller at det var en nabo som oppdaget at noen hadde brutt seg inn i garasjeanlegget. De ringte så politiet.

- Det er skikkelig tragisk at man ikke får ha verdiene sine i fred og at slike ting skjer mens man sover. Det fører til at folk ikke føler seg trygge, sier Kvam.

Styrelederen gir informasjon til beboerne om at de har hatt innbrudd.

- De må se gjennom bodene om noe mer har forsvunnet, sier Kvam.

Det er ikke gjort mye skade på bodene, opplyser styrelederen.

Ingen mistenkte

Politiet har vært på stedet for å foreta undersøkelse av åstedet.

- Ingen er ennå mistenkt for innbruddet, sier Bergstrøm.

