2000 passasjerer ble berørt

I julehelgen lå hele tre hurtigruteskip værfaste i Trondheim . Det var MS Trollfjord, MS Kong Harald og MS Spitsbergen. I tillegg ble MS Lofoten liggende i Kristiansund.

- Vi er veldig godt vant til at været påvirker våre ruter, men at tre skip ligger værfast i Trondheim samtidig tror jeg ikke har skjedd så mange ganger, sier kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Anne Marit Bjørnflaten.

Stor operasjon

I alt ble cirka 2000 personer berørt av kanselleringene i julehelgen. Både busser, rutefly og seks charterfly ble benyttet for å løse logistikkproblemene som oppstod.

- Det var en stor logistisk operasjon der vi var avhengig av mange andre selskaper. At dette skjedde i julehelgen gjorde det ikke enklere. Men vi opplevde at både ansatte hos oss og andre leverandører virkelig stod på natt og dag for å få dette til på en best mulig måte. Heldigvis holdt uværet seg på Vestlandet så trafikken nordover gikk nesten som normalt, forteller Bjørnflaten.

- Hvor mye har denne spesielle julehelgen kostet dere i ekstra utgifter?

- Det har vi ikke noen oversikt over enda, men det er klart det vil koste litt. Fokuset vårt har imidlertid vært å finne gode løsninger for passasjerene. De aller fleste av dem har nok hatt en god jul, tross alt, tror kommunikasjonsdirektøren.

Nye utfordringer venter

Nå har situasjonen normalisert seg og alle skip går per i dag upåvirket av været. Det varslede uværet i nyttårshelgen kan imidlertid føre til nye utfordringer.

- Foreløpig er det ingen kanselleringer, men vi vurderer situasjonen fortløpende. Noen kanselleringer av enkelthavner kan nok forekomme om det ikke er forsvarlig å legge til, avslutter Bjørnflaten.

