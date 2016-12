Saken oppdateres.

14. desember ble daglig leder Tommy Ka Chun Yip hos Sushime i Trondheim oppringt av en mann som spurte om restauranten ville sponse mat til et arrangement ved kreftavdelingen på St. Olavs Hospital. Mannen forklarte at han jobbet som frivillig for kreftforeningen.

- Jeg er vanligvis skeptisk til slike ting, men denne gangen sa jeg ja. Min mor døde av kreft i 2009 og jeg følte det var en god sak å støtte, forteller Yip.

Sponset i god tro

To dager senere dukket mannen opp i restauranten og hentet tre store brett med sushi.

- Han virket hyggelig og sa at sushien skulle serveres på en kurvfest til innlagte, friskmeldte og pårørende til kreftpasienter. Både barn og voksne. Dessverre sjekket jeg ikke opplysningene så nøye. Jeg trodde selvfølgelig det han sa var sant, forklarer Yip.

Mannen lovte å sende bilder til restauranteieren etter at arrangementet var avholdt.

- Det kom ingen bilder den helgen, men han sendte en takkehilsen til oss. Der stod det ingenting om kreftavdelingen eller kreftforeningen. Det synes jeg var veldig rart så jeg begynte å undersøke litt nærmere. På Facebook fant jeg etter hvert et festbilde fra en bursdag mannen hadde vært på samme dag som han hentet maten.

Sushien servert i privat bursdag

Yip synes dette var så mistenkelig at han fortsatte detektivarbeidet. Han ringte blant annet mannen som hadde hatt bursdag.

- Han bekreftet at sushien ble servert i hans bursdag og at dette slett ikke var en kreftrelatert tilstelning. Han ble sjokkert over det jeg fortalte. Nå har jeg også fått tilsendt bilder som viser maten jeg ga bort på festbordet, sier Yip, mens han viser frem et bilde på mobilen.

- Har du snakket med mannen etter at du avslørte han?

- Ja, men han har aldri innrømt overfor meg at dette var svindel. Men det har jeg jo funnet ut selv. Han har prøvd å bortforklare det med at han kun har vært mellommann i det hele, forteller Yip.

- Dette er lavmål

Etter flere oppfordringer fra Yip via tekstmeldinger har nå mannen betalt tilbake pengene for sushien, og restauranteieren har ikke tenkt å forfølge saken ytterligere.

- Jeg synes dette er lavmål. Det er jo ingen som gjør slikt. Jeg har brukt store deler av julen til å tenke på dette, og jeg har også slitt med nattesøvnen. Nå orker jeg ikke tenke mer på denne saken. Slike mennesker gjør verden til et kaldere sted. Hendelsen har ikke gjort meg mindre skeptisk til å sponse ulike lag og foreninger. Jeg oppfordrer andre som blir spurt om å sponse sjekker bedre enn det jeg gjorde, avslutter Yip.

Fastholder gode intensjoner

Mannen som ordnet den sponsede sushien innrømmer overfor Adresseavisen at historien setter han i et svært dårlig lys. Han fastholder imidlertid at hans intensjoner hele tiden har vært gode.

- Sushien skulle egentlig til kreftavdelingen på St. Olavs Hospital, men der fikk vi beskjed om at de ikke kunne ta i mot mat på så kort varsel. Da hadde vi to valg. Enten levere sushien tilbake til restauranten eller gjøre det beste ut av situasjonen. Dermed havnet sushien i dette bursdagsselskapet, forklarer han.

- Du mener ikke det du gjorde var svindel?

- Jeg ser at det kan virke som svindel eller lureri, men det var det ikke. Jeg tar selvkritikk på at jeg har holdt tilbake informasjon om hvor sushien til slutt havnet, og det beklager jeg. Jeg skjønner det ser veldig rart ut.

Regner saken som avsluttet

Mannen hevder dårlig kommunikasjon er hovedårsaken til at det som skulle være en god gjerning nå ser ut som svindel.

- Dialogen mellom alle parter burde vært gjort mye bedre og på et tidligere tidspunkt. Det at ting skjedde så fort førte til flere uheldige omstendigheter. Nå har jeg uansett betalt for maten og regner saken som oppgjort, sier han til Adresseavisen.

Mannen hevder han ba om den sponsede maten i kraft av å være frivillig representant for kreftforeningen og at han har fungert som mellommann mellom kreftforeningen og sykehuset. En navngitt person han hevder å ha som kontaktperson på sykehuset finnes ikke i sykehusets interne register, ifølge sentralbordet hos St. Olavs Hospital. Adresseavisen har heller ikke funnet noen her i landet som har det navnet.

Kreftforeningen vil sjekke saken

Kreftforeningen i Midt-Norge synes det er alvorlig om mannen har løyet om at han er tilknyttet deres organisasjon.

- Det er veldig uheldig og beklagelig om navnet vårt er brukt til private formål. Vi vil ikke at omdømmet vårt skal misbrukes på en slik måte, så etter jul vil vi sjekke denne saken nøye, sier distriktssjef i Kreftforeningen, Eva Faanes.

