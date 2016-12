Ingen skøytebaner i Trondheim i romjula

Saken oppdateres.

Den 28. desember i fjor lekte både barn og voksne seg i flott vintervær på den nysprøytede isen på skøytebanen på Byåsen.

I år innbyr ingen av de 55 skøytebanene i Trondheim til lek med skøyter på beina.

- Det eneste stedet man kan gå på skøyter er Leangen, der det er kunstis. Om det er is på vannene, er den veldig tynn og skummel å gå på. Det er også skummelt på ballplassene som blir islagt, på grunn av grusen, sier Odd Arne Nilsen i Trondheim bydrift.

- Satser på fullt etter nyttår

Noen av banene hadde is en periode før jul, men så kom regnet og mildværet. Nå er det ingen som er klare til bruk, viser oversikten over skøytebanene på Trondheim kommunes nettside.

Men det er håp.

- Det er meldt kuldegrader fra 2. januar. Det er første arbeidsdag etter nyttår og da satser vi for fullt, sier Nilsen.

Slutt i mars

Han håper at det kalde været vil holde seg, slik at det blir mulighet for morsomme aktiviteter på isen i forhåpentligvis to måneder. For i mars kommer våren og mildværet igjen.

Nilsen anbefaler å følge med på kommunenes oversikt over skøytebanene for å se hvilke som preppes og klargjøres.

Hver vinter islegges omtrent 55 grusbaner over hele Trondheim. Sesongstart for naturisbanene avhenger av været. All islegging slutter omkring 5. mars hvert år.