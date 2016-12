Saken oppdateres.

Det var på formiddagen onsdag 28. desember at Roar Andreassen fra Buvika i Skaun oppsøkte piggdekkautomaten på Sandmoen ved E6 i Trondheim. Til vanlig jobber han på Sandmoen.

- Jeg hadde nettopp kjøpt meg piggdekk, og skulle kjøpe oblat, sier han.

I midten av desember gikk Trondheim parkering ut i media og fortalte at om lag halvparten av bilistene som ble stoppet i tre trafikkontroller i Trondheim fikk gebyr for piggdekkbruk. 1. november ble piggdekkavgiften gjeninnført i Trondheim etter seks år.

- Jeg hadde fått med meg at de hadde vært ute med en moralsk pekefinger, og tenkte at nå skulle i alle fall ikke jeg bli tatt for det samme, sier han.

Gjaldt i bare fire dager

Andreassen kjøpte oblaten raskt. Det var flere som var ute i samme ærend og han tenkte ikke så veldig mye over transaksjonen før han satte seg i bilen og tok en titt på kvitteringen.

- Jeg bestemte meg for å kjøpe månedsoblat i stedet for sesongoblat, og tenkte automatisk at det ville gjelde til 28. januar. Men på kvitteringen sto det at avgiften gjaldt til 31. desember, forteller han.

Dermed hadde bilisten kjøpt månedsoblat til 450 kroner som gjaldt i kun fire dager.

- Det første jeg tenkte var at disse pengene får jeg aldri igjen. Jeg følte meg lurt og også litt dum, sier han.

Senere på ettermiddagen snakket han med kundeservice hos Trondheim parkering.

- Jeg møtte en trivelig kar som hadde forståelse for at dette var sure penger. Han ville høre med andre på huset før han ga meg en endelig forklaring. Da han ringte meg opp igjen sa han at det ikke var noe han kunne gjøre, sier Andreassen.

- Litt simpelt

Kundeservice-medarbeideren sa at Andreassen kunne sende en klage på avgiften dersom han ønsket det.

- Jeg synes det er litt simpelt. Spesielt når de selv går ut og snakker om moralen til folk, så bør de jo gå foran med et godt eksempel. Hadde jeg visst at dette bare gjaldt ut desember, så hadde jeg kun betalt for den ene dagen, sier han.

Trondheim parkering har ansvaret for salg av oblater og håndheving av piggdekkgebyret. Betalingsautomater er plassert ut på seks steder ved innfartsårene til Trondheim. Disse er Flakk, Malvik, Klett, Sandmoen, Leütenhaven og Sjølyst. Her kan man kjøpe oblater for både dag, måned og år.

Adresseavisen møtte drifts- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim parkering og avdelingsleder Tore Berg i Miljøenheten i Trondheim kommune på Sandmoen. De mener at det er tilstrekkelig med informasjon på automaten.

- I den sentrale forskriften om piggdekkgebyr står det at månedsoblat gjelder én kalendermåned. Det betyr ut måneden. I vår boligsoneordning er det månedsoblat, men her er det fra dato til dato, forklarer Myhr.

- En oblat kjøpt en eller annen gang i januar, gjelder for januar. Primærkilden for forskriften er Vegdirektoratet, supplerer Berg.

- Villig til å se på teksten

- Mener du det kommer klart frem på skjermen?

- Hva folk vil forstå eller ikke forstå, det kan ikke jeg svare på. Jeg forstår det, mener Berg.

På skjermen på automaten står det at månedsoblaten gjelder for «angitt kalendermåned», men det kommer aldri noen eksakt måned frem i forbindelse med betalingen. Myhr mener det likevel er tydelig at det menes måneden man er inni i.

- Men siden folk misforstår, så er vi villig til å se på teksten etter nyttår. Man bør jo vite hvilken måned man er i, understreker Myhr.

- En sjåfør føler seg lurt da kjøpte et månedsoblat som gjaldt i bare noen dager. Hva er din kommentar til det?

- Jeg kan skjønne at han føler seg lurt hvis han ikke har lest godt nok. Han kunne heller ha kjøpt et dagsoblat. Men vi får se om vi bør endre noe for å unngå slike misforståelser i fremtiden, sier Myhr.

- Få klager

Han opplyser at det er veldig få henvendelser som gjelder akkurat denne problemstillingen.

- Hvorfor står det ikke at det noe sted at det gjelder inneværende måned?

- Det kan være en god presisering. Vi tar med oss den tilbakemeldingen, sier Myhr.

Han tror ikke det blir aktuelt med tilbakevirkende kraft for kundene som allerede har betalt.

