Er dette Trondheims dyreste fyrverkeri?

Saken oppdateres.

Fredag besøkte Adresseavisen seks av Trondheims fyrverkeriutsalg på jakt etter byens dyreste fyrverkeri. Det dyreste vi fant var til salgs utenfor kjøpesenteret med XXL og Europris på Tiller.

SE VIDEO: Festfyrverkeriet fra nyttårsaften 2014 sett fra utsikten

- Skikkelig artig

- Dette er en «Astor»-serie fra Kosmos fyrverkeri. Det er fem batterier, med et kilo krutt i hvert batteri. Det varer i over tre minutter. Prisen er 8500 kroner, sier fyrverkeriselger Kristian Williamsen.

- Er det mange som kjøper sånt?

- Nei, mange er det ikke. Men det er to-tre stykker som har snuset på det hittil, så jeg regner med at vi får solgt et to eller tre sett. Har du penger til det, så er det skikkelig artig, sier Williamsen.

LES OGSÅ: Fem grafer som forteller hva nordmenn gjør på nyttårsaften

- Kraftige skudd

I boden ved siden av selger Marthe Markenes fyrverkeripakken «Double power» for 2300 kroner.

- Det er to store batteri i en pakke. Du får ganske kraftige skudd av det, sier Markenes, som foreløpig har solgt én slik pakke.

- Det er i morgen, på nyttårsaften, at alle kommer for å gjøre siste innspurt på handlingen. Det er ofte da at vi selger store batteri. Folk som er seint ute kjøper det største, sier Markenes, som har solgt fyrverkeri i 6 år.

- For den som ønsker å være litt høyere

Også på Lade er det mulig å bruke mye penger på fyrverkeri. Utenfor City Lade selger Stian Kalvø fyrverkeripakken «Trippel XXX» for 3 750 kroner.

- Den har omtrent 2,9 kilo krutt og 146 skudd totalt. Fyrverkeriet varer rundt to minutter og er en fantastisk opplevelse på himmelen, sier Kalvø, som så langt har solgt én slik pakke.

- Hva slags folk kjøper dette?

Det er den vanlige mann i gata, som synes at fyrverkeri er artig og som ønsker å være litt høyere enn de andre i gata, sier Kalvø.

LES OGSÅ: Trøndelag får det verste været i landet nyttårsaften

- Alt for mye krutt

Utenfor Elektroimportøren og Jula på Lade selger Anders Kregnes fyrverkeripakken «Kongen». Den har 83 skudd og varer i ett minutt og 15 sekunder. Prisen er 2000 kroner.

- Det er en trekasse med alt for mye krutt oppi. Jeg ser for meg at dette må være noe av det råeste man kan fyre opp, sier Kregnes.