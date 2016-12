Perlemor over Trøndelag

Saken oppdateres.

Adressa.no har fått mange leserbilder fra folk som har sett en fantastisk fin himmel fredag kveld.

- Meget spesielt, nesten som en dansende himmel, forteller Merete Stene i Romulslia. Hun har nytt synet fra stuevinduet i ettermiddag. Og det er nok perlemorsskyer som danser utenfor vinduet hennes.

Værforholdene ligger til rette

- Værforholdene ligger godt til rette for perlemorskyer, sier meteorologikonsulent Jan Inge Hansen ved Meteorologisk institutt.

Han forteller at det er skyer som ligger i 30 kilometers høyde og blir dannet når det er kraftig vind over fjellområder. Skyene blir dannet i stratosfæren der det er svært kaldt og vanligvis svært tørt, men under slike værforhold er det en viss fuktighet i form av iskrystaller. Fuktigheten er nødvendig for å danne perlemorskyene. Det må også være stabile atmosfæreforhold som muliggjør bølgeforplantning oppover i stratosfæren, og vinden må holde samme retning hele veien opp gjennom atmosfæren.

Sammenheng med varmen

Store Norske Leksikon skriver at perlemorskyer er forholdsvis sjeldne. Det kan gå flere år mellom observasjoner; mens de enkelte vintrer kan de opptre flere ganger.

- Dagens perlemorskyer har nok sammenheng med værfenomenet som har ført til de høye temperaturene som er målt for eksempel på Sunndalsøra der det fredag var målt over 18 grader, forteller Jan Inge Hansen. Perlemorsskyene er mest synlige rundt soloppgang og solnedgang.

