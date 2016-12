Adresseavisen går inn i jubileumsår med gotisk skrift og kongekrone

Saken oppdateres.

Adresseavisen går inn i jubileumsåret 2017 med å vise fram sine stolte tradisjoner helt fra 1767. Vi er landets eldste avis og fyller 250 år i det nye året. Det markerer mediehuset allerede fra 1. januar med å ta i bruk den gotiske logoen folk kjenner fra papiravisen, også i de andre kanalene.

- Vi har en logo vi er stolte av. Derfor vil vi bruke den samme på papir, mobil og adressa.no sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth.

I anledning jubileet skriver han i sin lørdagskommentar at Adresseavisen er en 250-åring med misjon. Han slår fast at det fortsatt er behov for tradisjonelle medier.

Samme logo i alle kanaler

- Det var på tide at vi framstår likt i alle kanaler, fortsetter sjefredaktøren. Han er overbevist om at folk kjenner Adresseavisens logo.

- Det er alltid litt spennende å se hvordan folk reagerer, men vi har testet det på forhånd og regner med at det blir godt mottatt. For noen blir det nok likevel litt uvant i starten. sier Mørseth.

Men selv om tittelhodet heretter blir endret fra adressa.no til Adresseavisen kommer folk fremdeles fram til nettstedet ved å skrive adressa.no.

Krone fra privilegiemerket

I tillegg til den gotiske overskriften får alle Adresseavisens kanaler en krone, kjent fra privilegiemerket som har prydet papiravisen på ulike måter i disse 250 årene.

- Privilegiemerket er 250 år gammelt og stammer fra Kongen i Danmark, forteller Mørseth. I 1767 fikk altså Adresseavisen et kongelig privilegium til å drive avis. Privilegiemerket er en forenklet versjon av det kongelig danske riksvåpenet med den norske løven på høyre side og de tre danske løver på den andre. Over skjoldet på merket finner vi kongens krone som i Adresseavisens jubileumsår er blitt stilisert til bruk som logo sammen med avis-navnet.

Avisen har i sin lange historie hatt mange og omstendelige navn der både privilegerede og Adresse har vært gjengangere. I 1797 var navnet «Kongelig allene privilegerede Tronhiem Adresse Contoirs Efterretninger». Fra 1927 har avisnavnet vært Adresseavisen.

I 1918 var det rasjonering, varemangel og dyrtid. Likevel gikk julehandelen livlig, kunne Adresseavisen melde.

I 1938 kunne Adresseavisen melde at barna skulle få både dukker og teddybjørner til jul.

- Mye å ta vare på

Sjefredaktør Tor Olav Mørset forteller at selve avishuset i Trondheim sentrum også skal pyntes i jubileumsåret. Huset får den samme kronen på veggen ut mot elva. I tillegg røper Mørseth at det kommer flere endringer for Adresseavisens lesere utover året. Men de endringene vil han komme tilbake til.

- Hvordan føles det å være sjefredaktør i en 250 år gammel avis?

- Det er med ærefrykt. Vi er Norges eldste avis og jeg merker det når jeg blar i gamle aviser. Adresseavisen eksisterte før 17. mai ble grunnlovsdag og den amerikanske uavhengighetserklæringen ble skrevet. Vi har mye å ta vare på.

og før den amerikanske uavhengighetserklæringen - for å nevne noe. Vi har mye å ta vare på, sier sjefredaktøren på vei inn i jubileumsåret.

