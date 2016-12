Handler inn til fem retters middag

Saken oppdateres.

De er ute i siste liten, Ole Bakke og Line Olsen. Nyttårsaften skal de ha ni til bords, men først skal det handles inn. De er veldig glade for at polet har åpent nyttårsaften.

- Ellers hadde vi ikke rukket det, sier Line Olsen, mens Ole Bakke mener de nok hadde handlet i går dersom det hadde vært nødvendig.

Hun er utdannet vinkelner og vet hva hun skal ha, mens han er ute etter brennevin og den fineste flaska, forteller de.

Musserende på nyttårsaften

- Som alltid går det mest av musserende og champagne, forteller Turid Sundsetvik. Hun er butikksjef for polutsalget i Søndre gate i Trondheim. Egentlig har hun fri, men er likevel innom jobben på denne historiske nyttårsaftenen med polåpent for første gang.

Irene Knutzen, som sitter i kassa, bekrefter at dette er dagen for musserende. Hun har inntrykk av at det går mest av italiensk prosecco framfor spansk cava eller fransk champagne.

- Prosecco tok over for cava for noen år siden, forteller Knutzen. Hun tror det er fordi prosescco er lagret på tank og ikke har den ettergjæringen på flaske som både cava og champagne har.

- Den er lett og fruktig.

Kundene er mindre stresset

I Søndre gate har de spesialisert seg på øl og har 700 ulike ølsorter i hyllene sine. Men den siste dagen i året, går det altså mer musserende enn øl. Butikksjef Turid Sundsetvik er godt fornøyd med den nye åpningsdagen. Neste år er det nok ingen som husker at dette var en dag med stengte dører på Vinmonopolet.

- Vinmonopolet vil ha åpent, og for kundene er det fint, sier hun.

- Folk virker litt roligere enn vanlig. De har bedre tid og stresser ikke.

Åpningstidene er som en vanlig lørdag, fram til klokka 15 og folk ser også ut til å følge vanlig lørdagsmønster. Kundene kom først rundt klokka 13.

Vin til fem retter

Ole Bakke og Line Olsen handler på Vinmonopolet på Solsiden. Det viktigste på handlelista deres er vin til fem retter.

- Det må være gode viner og noe som passer, sier Line Olsen.

- Og hva skal det passe til?

- Vi skal ha selskap med femretters middag. Til første hovedrett blir det en rulade av skinke og chèvre med fiken og pinjekjerner. Deretter blir det en søtpotetsuppe med ingefær og philadelphia-ost. Til hovedrett blir det baconsurret kalkunbryst med grønnkål, eplesalat og balsamicosky. Så blir det et utvalg modne oster før desserten som trolig blir en karamellpannacotta, forteller Line som tydeligvis er sjefen på kjøkkenet.

Til alt dette kan gjestene vente seg en rieslingvin til forrettene. Til hovedretten blir det en kraftig rødvin fra Puglia. Så blir det prosecco til aperitiff og til en hvilerett. I tillegg er de på jakt etter en dessertvin.

- Og så er det jo vodkaen til Ole, sier Line. De spøker med at han er best på brennevin og til å spise maten.

Hun forteller at hun velger prosecco fordi det er moderne, friskere og ikke så dyrt som champagne. Etter vinhandelen skal de handle mat, og for gjestene er det trolig all grunn til å glede seg.

