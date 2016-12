Trondheim parkering tok raskt grep etter at det kom en klage

Saken oppdateres.

Roar Andreassen betalte for en månedsoblat på piggdekkavgift-automaten på Sandmoen i Trondheim 28. desember. Han trodde den gjaldt til 28. januar, men da kvitteringen kom ut viste det seg at han hadde betalt for bare fire dager. Han fortalte til Adresseavisen at han følte seg lurt.

Trondheim parkering sa at sjåførene bør vite hva som menes med en kalendermåned, og at det betyr den inneværende måneden, og ikke fra dato til dato.

Snakket med leverandør

Nå har drifts- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim parkering tatt grep og lover at det skal bli forandring. Han tok umiddelbart kontakt med leverandøren av systemet på piggdekkautomatene.

- Siden noen forteller at det var mulig å misforstå kalendermåned-begrepet, så har vi bedt om at det skal gjøres enkle forandringer på det som kommer opp på skjermen, forklarer han.

Før man betaler vil det helt til slutt i skjermbildet dukke opp en bekreftelse på hva man kjøper. Man vil få opp utløpsdato, klokkeslett, registreringsnummer og beløp, slik at man vil ha mulighet til å avbryte før man betaler. Dette vil gjelde for alle seks piggdekkautomatene som befinner seg i Trondheim og omegn.

- Nå skal dette være enda mer «idiotsikkert». Dette er de raske forbedringene som er innafor mitt handlingsrom, forklarer Myhr.

1. november ble piggdekkavgiften gjeninnført i Trondheim etter seks år.

- Vil unngå misforståelser

- Når vil denne endringen skje?

- Leverandøren har sagt at de håper dette skal være på plass bare dager inn i det nye året. Vi håper det er snakk om dager, og ikke uker, sier han.

Etter hvert vil Myhr også snakke med Trondheim kommune og se på om det skal være forandring i teksten på informasjonsskilt og brukervilkårene. Det kan også bli aktuelt å snakke med Vegdirektoratet og Samferdelsdepartementet for å få forandret ordlyden i forskriften.

Selv om det ifølge Myhr har vært få klager på denne problemstillingen, så synes han det var riktig å se på muligheter til forbedring.

- Vi tok denne tilbakemeldingen raskt til oss, og prøver å gjøre det slik at det ikke skal være mulig å misforstå, sier han.

