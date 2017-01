15-åringer utløste brannalarmen med fyverkeri

Saken oppdateres.

Operasjonsleder Aslaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt sier de tre guttene har erkjent at de avfyrte fyrverkeriet, og at politiet nå tar en prat med dem om dette.

- Man skal være 18 år for å kunne kjøpe fyrverkeri. Vi har noen patruljer i området som snakker med guttene om dette. Vanlig prosedyre når de er så unge er at vi ringer til foreldrene deres slik at de kan komme å hente dem. Så snakker vi også med foreldrene om saken, sier Oseid.

Ved brannvakta i Trondheim opplyses det at det er totaltforbud mot å fyre opp fyrverkeri nå.

- Etter klokka 02.00 1. januar inntrådte et totalforbud mot å skyte opp fyrverkeri. De som har slikt til overs fra nyttårsaften må derfor vente til neste nyttårsaften før det kan brukes, sier brannmester Jostein Tangen.