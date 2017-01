Får starte 2017 i sitt eget hjem

Saken oppdateres.

I begynnelsen av desember møtte vi Maren Lystad, Ken-Rune Holvik og sønnen William på et hotell i Trondheim. Da hadde de ikke bodd i sin egen leilighet på åtte måneder.

En fuktskade hadde gjort leiligheten ubeboelig. Mens takstmenn diskuterte hva som var årsaken til skaden, ble sønnen William, som var nyfødt da de flyttet ut, stadig større.

Snart skal familien sove under eget tak igjen.

- Ser fram til det

- Vi tenker å flytte inn søndag 1. januar. Da skal vi ha første natt i leiligheten, sier Ken-Rune Holvik. I jula har familien vært på besøk hos familie sørpå.

22. desember fikk de nøklene til leiligheten. De har imidlertid brukt mye tid på å vaske og rydde på plass alt innboet på det nyoppbygde kjøkkenet.

- Hvordan blir det å kunne bo hjemme?

- Det blir utrolig godt. Vi ser fram til å kunne bygge en framtid med William hjemme også, sier småbarnsfaren, men understreker at de ikke presset på for å kunne komme hjem til jul.

Han tror likevel ikke at saken er helt over.

Holvik var egentlig skeptisk til å bygge opp kjøkkenet igjen når man fortsatt ikke er sikre på skadeårsaken. Men han har heller ikke lyst til å trenere saken lenger.

- Jeg har fått forsikring om at jeg ikke vil bli holdt ansvarlig om det oppstår nye fuktskader eller problemer, også etter et eventuelt salg av leiligheten. Derfor sa jeg ja til at de kunne bygge opp, selv om jeg synes det er risikabelt å bygge opp igjen uten å vite hele omfanget, sier han.

Mener å ha funnet årsak

Både Sintef og takstmenn var på en befaring i leiligheten i desember. Etterpå begynte gjenoppbyggingen av kjøkkenet.

Problemet var at ingen sikkert kunne fastslå hvor skaden stammet fra. To takstmenn var inne i bildet. Nå mener takstmennene at fuktskaden på kjøkkenet skyldes restfukt fra en vannskade hos en nabo i 2012. Forsikringsselskapet har foreløpig ikke tatt på seg skaden, men venter på en rapport fra Sintef Byggforsk. Dette kan ta flere måneder. I mellomtiden er det borettslaget som må dekke kostnadene.

- Jeg har trolig tapt en anselig sum på dette. Men jeg må rette mine økonomiske krav mot borettslaget inntil videre, sier Holvik.

Han understreker at han ikke er kritisk til borettslagets rolle i saken, men han synes at takstmennene har brukt for lang tid på å komme til en konklusjon.

- Man føler seg egentlig rettsløs når ingen har tatt på seg ansvaret for skaden. Jeg mener at et forsikringsselskap må gå inn og hjelpe oss, sier han.

Borettslagets styreleder Rune Åge Frantzen sa i desember at de jobbet mot at familien skulle komme seg i hus til jul.

