Her eksploderer fyrverkeriet to meter over bakken

Saken oppdateres.

Rundt 200 effekter ble skutt opp under det kommunale fyrverkeriet på Kristiansten festning i Trondheim ved midtnatt på nyttårsaften. En av dem eksploderte bare to meter over bakken.

- Det som skjedde var en såkalt «low break», det vil si at fyrverkeriet går av nærmere bakken enn planlagt. Årsaken kan ha vært en produksjonsfeil, sier Ane Zakariassen, leder i Pyrogruppen Eksplosiv.

For fjerde år på rad hadde studentgruppen ved NTNU ansvaret for kommunens nyttårsfyrverkeri.

LES MER: Måtte fjerne øyet etter fyrverkeriuhell

Sikkerhetssone

- Når vi planlegger sikkerhet tar vi høyde for slike uforutsette ting. Folk skal stå langt nok unna til at det ikke blir farlig om det skulle skje, sier hun.

Etter en tilsvarende hendelse i 2011 ble det avsperrede området rundt utskytingsstedet utvidet.

Trondheim kommune hadde leid inn profesjonelt vakthold for å sørge for at publikum holdt seg utenfor sperringene. I tillegg ble det brukt frivillige vakter.

LES MER: Politiet i Trøndelag loggførte 141 hendelser natt til 1. nyttårsdag

- Ikke ufarlig

- Det er store sikkerhetssoner, og de som står for utskytingen har godt med verneutstyr. Fyrverkeri er jo ikke ufarlig, og derfor legger vi stor vekt på planlegging og sikkerhetsanalyser i forkant, sier ingeniør Odd Arne Nilsen i Trondheim bydrift.

Han vil ikke forskuttere om årets uhell vil få noen konsekvenser for neste års fyrverkeri.

- Vi har alltid en evaluering i etterkant, det kommer vi til å ha i år også. Vi har samarbeidet med Pyrogruppen i flere år nå, og vi er veldig fornøyde med dem. De er utrolig flinke, og gjør en veldig grundig og god jobb, sier Nilsen.

Lurer du på hvordan andre feiret nyttårsaften? Her kan du se lesernes bilder.