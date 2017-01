Iiiiiiiiiskaldt nyttårsbad

Saken oppdateres.

Et femtitalls barske sjeler sprang ut i en hustrig trondhjemsfjord første nyttårsdag. Sludd, vind og kun fire-fem grader i sjøen, var med på å gjøre badeopplevelsen ennå bedre.

Tradisjon

Det hele startet for tre år siden. Da bragte Christiaan Oranje med seg den nederlandske nyttårsbadtradisjonen med nyttårsbad til Trondheim. Flagg, musikk og antrekk i Hansbakkfjæra ved Ranheim, bekrefter den nederlandske opprinnelsen.

- For tre år siden, var vi åtte som badet. Året etter var vi 14 i sjøen og nå i år er det over 50 påmeldte, opplyser en småhutrende Christiaan Oranje. Alle som er gale nok til å bade på en dag som denne, er velkomne her, både nordmenn, nederlendere og andre, sier Oranje.

Inn i varmetelt

Blant søndagens badende, var det en del studenter og ansatte ved NTNU samt brukere av sjøbadet i Trondheim.

- Skal du ut i sjøen selv?

- Klart det, jeg skal uti.

De raskeste var i vannet bare noen sekunder, før de skjelvende løp opp mot de to varmeteltene. I teltene er det 24 gode varmegrader og i tillegg serverer Christiaan Oranje og medhjelperne varm drikke og varm suppe.

Varmetelt fikk være varmetelt, Astrid Ellard, var en av de som holdt ut lengst i det kalde vannet. Ikke nok med det, etterpå tok Ellard og vennene en ny dukkert.

- Det er første året jeg er med her i Hansbakkfjæra. Ellers bader jeg året rundt ved Sjøbadet i Trondheim, og jeg tok faktisk den siste dukkerten nyttårsaften, legger Astrid Ellard til.

Forfriskende

- Hva vil du si til alle trøndere som ikke var her i dag?

- Kom og vær med. Sjøbading, vinterbading eller helårsbading, det er det beste. Endorfiner, blodsirkulansjon, du blir glad, veldig sprek, ja det gir masse energi, bare kom og bli med, sier Ellard.

Mer rekker ikke Ellard å si, før vennene Janne Kolstad og Gunn Skjøstad drar henne med seg ut i vannet for et nytt forfriskende bad.

