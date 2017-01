Stjålet kjøreskolebil funnet ramponert - pågrep gjengangerkriminell

Saken oppdateres.

- Bilen er ramponert. Det er helt ufattelig at det går an å behandle en ny bil på denne måten. Den er ikke brukt, men forbrukt. Den ser gammel og utslitt ut. Det er bare taket på utsiden som ikke er skadd, sier Jan Myrseth, daglig leder for kjøreskolen Trafikksikker.no.

Brukte spikermatte

Det var natt til 10. desember at tyver brøt seg inn på kjøpesenteret Storm på Tiller, via publikumsinngangen i parkeringskjelleren. Trolig var det to menn som var på ferde. Etter å ha kommet seg inn, brøt de kriminelle seg videre inn i en frisørsalong, senterkontoret på senteret samt kjøreskolen til Myrseth. I en safe hos kjøreskolen lå nøkkelen til en ny Opel som de hadde gått til innkjøp av like før innbruddet. Nøklene forsvant og skolebilen som sto parkert i parkeringskjelleren ble stjålet.

Etter at kjøreskolebilen forsvant, har den kjørt rundt i Trondheims gater. Det viser bompasseringene Myrseth har fulgt med på. 25. desember var imidlertid politiet i Trøndelag nære ved å stoppe bilen.

- Politiet var da på hjul etter bilen og det ble brukt stopsticks, men den lurte seg unna, sier etterforskningsleder Geir Bakkhaug ved Heimdal politistasjon.

Dagen etter ble kjøreskolebilen funnet hensatt på Byåsen.

- Bilen har bulker og striper, det er fotmerker i taket og gummilistene henger og dingler. Vi har forsikringen i orden, så nå blir den reparert, sier Myrseth.

Han takker alle som har engasjert seg i jakten på kjøreskolebilen etter at Adresseavisen omtalte tyveriet rett før jul.

Fant våpen

Politiet oppklarte biltyveriet da 39-åringen ble pågrepet i forbindelse med etterforskningen av de mange bod-tyveriene i Byåsen-området som Adresseavisen skrev om i romjula. Han ble innbrakt sammen med fire andre personer.

- I avhør erkjente han tyveriet av kjøreskolebilen samt innbruddet ved Storm-senteret, sier Bakkhaug, og legger til:

- Vi har sterke mistanker om at mannen også har vært med på bod-tyverier, men det gjenstår fortsatt etterforskning rundt disse sakene.

Politiadvokat Maria Evenseth ved Trøndelag politidistrikt opplyser at 39-åringen oppbevarte tre våpen, sykler og store mengder klær da politiet slo til.

- Han er siktet for heleri i forbindelse med bodinnbruddene, sier politijuristen.

Advokat Tone Nilsen Skålevik, 39-åringens forsvarer, opplyser at klienten nekter for å ha noe med disse innbruddene å gjøre.

Varetektsfengslet

30. desember ble han fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Ifølge kjennelsen har 39-åringen erkjent en hel rekke tyverier i september samt fire grove tyverier i løpet av kvelden 12. november. Totalt er mannen domfelt 15 ganger tidligere - siste gang 15. april. De fleste domfellelsene omhandler vinnings- og narkotikalovbrudd.

Retten mener gjentagelsesfaren er betydelig og varetektsfengslet 39-åringen i fire uker.

De fire andre personene som ble pågrepet samtidig som den nå fengslede mannen, er løslatt.

- Vi etterforsker fortsatt for å finne ut om de har hatt noen rolle i forbindelse med tyveriene, sier Bakkhaug.

