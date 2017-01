Dette kan koste deg dyrt

Saken oppdateres.

De store snømengdene som har kommet de siste dagene har ført til at faren for snøras fra tak har blitt betraktelig større.

Administrende direktør Svein Erik Nordbotten E. C. Dahls Eiendom AS forteller at de satte opp sperringer utenfor Olav Tryggvasons gate 2B/4 tirsdag.

- Driftslederne våre har et ansvar for å følge opp alt vedrørende bygningene, inkludert takras. Vi stoler på deres vurderingsevne. Vi har stor respekt for takras, og vi ønsker å gjøre mest mulig for å unngå at noen blir skadd. Det blir tatt fortløpende vurderinger på tiltak, sier han.

Vil kontrollere i morgen

Trondheim parkering har fått delegert myndighet til å håndheve politivedtekten som gjelder snøras fra bygninger:

« Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet».

Drifts- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim forteller at det er gjort en del registreringer av snø på tak i Midtbyen i dag, og dette vil etaten følge opp i morgen.

- Gjør tiltak

Trafikkbetjent og fagansvarlig for miljø i Trondheim parkering, Siv Bogfjellmo, opplyser at de begynte å håndheve politivedtektene.

- Jeg håper disse huseierne har det frisk i minne og at de gjør tiltak før det blir farlig, sier hun.

Snøfallet som har kommet fører til at Trondheim parkering får en del å følge opp de neste dagene.

- Vi har en jobb å gjøre her. Det er ikke noe hvilepute å bare sette ut skilt og sperrebånd, understreker hun.

Forrige vinter var det noen huseiere som hadde satt ut sperrebånd og skilt, men ikke gjort noe tiltak.

- De trodde at det var nok. Men man vet jo ikke om folk overholder sperringene. Så dette handler om litt oppdragelse av huseierne også, sier Bogfjellmo.

Kan få bot på 5000 kr

Bogfjellmos beste råd til huseiere er å ta seg en tur på taket og få snøen ned så fort som mulig. Det er deres ansvar å sikre at fotgjengere er trygge når de går langs fortauet.

- Dersom en fotgjenger får en isklump i hodet, kan det bli en kostbar og tragisk affære. Huseiere kan ikke vite hva som ligger under snøen heller. Det kan være istapper som man ikke ser, sier Bogfjellmo.

Dersom det er svært tydelig at snøen på taket utgjør en fare, og det ikke er gjort noen utbedringer, så kan huseier få bot på inntil 5000 kroner.

Bogfjellmo forteller at de var i kontakt med noen av de største eiendomsaktørene i fjor.

- Det er bra dialog, men det tar tid å tenke i disse baner. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra huseiere som håper vi blir enda strengere, sier hun.

