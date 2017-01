Fikk forelegg på 12 000 kroner etter voldsvideo – nå er saken henlagt

Saken oppdateres.

En 18 år gammel elev slo en medelev til blods i en garderobe i skoletid på Charlottenlund videregående skole i Trondheim 14. april i fjor. Hendelsen ble filmet og videoen spredte seg lynraskt på sosiale medier. Videoen viser at flere elever er til stede uten å gripe inn. Eleven som ble banket fikk hjernerystelse og nesebrudd.

Begynte å filme i garderoben

I juli i fjor vedtok en 18 år gammel mann et forelegg på 12 000 kroner . Politiinspektør Alf Rune Nilsen ved Trøndelag politidistrikt fortalte den gang at mannen tok opp mobiltelefonen og begynte å filme da hans jevngamle kamerat sparket og slo fornærmede. Politiet mente at mannen deretter sørget for å gjøre den tilgjengelig på nett.

Nå er forelegget på 12 000 kroner trukket tilbake og saken er henlagt etter bevisets stilling, opplyser Nilsen.

- I utgangspunktet sa mannen at han hadde filmet og delt videoen. Da ga vi ham et forelegg. Men etterpå hevdet han at han ikke hadde forstått hva han hadde erkjent. Han mente at det ikke var ham som hadde delt videoen på nett, forklarer Nilsen.

- Etter at ytterligere etterforskning ble igangsatt, hadde vi ikke noe bevis som fastslo at han hadde spredt videoen på sosiale medier og nettet, forklarer politiinspektøren.

- Korrekt avgjørelse

Advokat Farhad Shariati representerer 18-åringen, og han er fornøyd med at politiet henla saken etter at han anket avgjørelsen om forelegg.

Han hevder at det hele er en misforståelse, og det var derfor 18-åringen vedtok forelegget først.

- Det er en helt korrekt avgjørelse å henlegge saken. Det finnes ingen rettslig hjemmel for å gi ham et forelegg. Det var et alvorlig overgrep, mener Shariati.

Han understreker at filmingen ikke var straffbar, men at spredningen kan være det.

- Min klient kunne ikke forutse at det ble så brutalt som det ble. Han er ikke synsk heller, har advokaten sagt tidligere.

- Angrer på filmingen

Shariati er glad for at klienten slipper å ha forelegget på samvittigheten.

- Dette kunne fått store konsekvenser for fremtiden for min klient, sier han.

Adresseavisen har tidligere vært i kontakt med 18-åringen som bekreftet at han filmet voldsepisoden, men at han ikke ante at det ville utarte som det gjorde.

- Jeg har filmet, men ikke lagt ut på sosiale medier. Jeg sendte den til mine kamerater som var i garderoben. Jeg vet ikke hvem som la den ut, sa han til Adresseavisen.

- Jeg angrer på at jeg filmet, men jeg visste ikke hva som ville skje i garderoben, sier han.

Den 18 år gamle mannen som sto tiltalt for selve voldsepisoden i garderoben ble dømt til fengsel og sinnemestringskurs. 18-åringen avviste at han og vennene oppsøkte folk for å starte slåsskamper .

