- Her er det eksklusivt med snø

Tidlig tirsdag formiddag pryder allerede seks snømenn i ulike størrelser lekeplassen i Grilstadfjæra barnehage.

- For oss her i fjæra er det eksklusivt med snø. Når det snør andre steder regner det som regel her. Det blir mye lettere å få med ungene ut. De var helt ville i dag tidlig, forteller pedagogisk leder Hege Kne Moen.

Tirsdag kom den første snøen som ungene virkelig kunne boltre seg i. Som regel forsvinner snøen før de rekker å bruke den til noe artig.

- Vi får håpe denne snøen blir liggende en stund. Vi vil gjerne slippe søle, sørpe og is som er det vi vanligvis sliter med om vinteren, sier Moen.

