19-åring tvang til seg penger fra to kiosker i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet melder klokka 05.44 at de har pågrepet en person for tyveri fra to kiosker i Trondheim.

- Han var først innom en kiosk i sentrum. Der hindret han den som sto bak kassa i å lukke pengedkuffa, tok penger og stakk fra stedet, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen, som er 19 årgammel, dro deretter videre til en kiosk på Rosendal, der han gjorde det samme.

- Vi fikk en beskrivelse av gjerningsmannen, rykket ut og pågrep ganske raskt en som passet beskrivelsen, sier Olsen.

Saken blir nå etterforsket i løpet av dagen.

- Han har ikke brukt våpen eller vært voldelig, men det har vært en skremmende opplevelse for de ansatte, sier Olsen.