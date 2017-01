Anne B. Ragde starter dagen med avislesing og sudoku

Saken oppdateres.

- Jeg har vokst opp med Adressa. Den er en konstant i livet, sier Anne B. Ragde.

- Vi abonnerte på Arbeider-Avisa også, men det var Adressa som var avisa. Du var ikke ordentlig etablert før du hadde den på døra. Hadde noe dramatisk skjedd, så var det ikke sant før det sto i Adresseavisen. Hver morgen starter jeg med lederen, lillelederen og fortsetter med kommentarene, Ordet fritt og til slutt sudoku'en. Da kan dagen begynne.

Forfatteren kaller avisen for byens ansikt både utad og innad.

- Den står like sterkt i dag, selv om dere er på nett. Folk blir provosert når avisen ikke dekker noe de synes skal dekkes. Det skal dere være glad for.

Selv om forfatteren er fornøyd med kulturstoffet, mener hun dekningen av en del av kulturlivet i distriktet med fordel kunne vært overlatt til lokalavisene.

- Da kunne Adressa konsen trert seg mer om Trondheim og blitt mer interessant for resten av landet, sier Ragde.

Hun berømmer den gravende journalistikken og mener avisen kunne vært enda mer kritisk.

Optimistisk minister - tross krise

- Norge ligger langt fremme digitalt, og vi ser positive tall i veksten på digitale abonnementer. Så får vi se hva vi som myndigheter kan legge til rette for når det gjelder innovasjon og utvikling, sier kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H).

- Hvordan kan Adresseavisen bli bedre?

- Den kan bli bedre digitalt. Det er helt avgjørende å få med de unge. Leserne må føle at det er stoff som angår og interesserer dem, sier Helleland.

Ministeren sier hun har et nært og sterkt forhold til Adresseavisen.

- Jeg lærte meg å lese fra avisen. Hjemme satte den dagsorden for familiepraten ved kjøkkenbordet.

Helleland mener Adresseavisen er en viktig stemme for at Trøndelag blir hørt nasjonalt. For hennes egen del har lesevanene endret seg.

- Før leste jeg avisen før jeg gikk i dusjen om morgenen. Nå leser jeg e-avisen før jeg sovner om kvelden.

- For lite kritisk mot Ap

- Jeg er så glad i Adresseavisen at jeg synes den hadde fortjent en sterk konkurrent, sier Knut Røe i Røe Kommunikasjon.

- Mange ting blir ikke rapportert fra det politiske livet i Trondheim. Det slår ut på viktige områder i demokratiet. Avisen bør være særlig aktsom på morgenmøtene der ideer legges frem. Man bør ha med seg det alternative synet. Det er særlig viktig for en monopolavis, sier Røe, som kritiserer avisens politiske dekning i boken «Røde Ritas Regime».

- Hva er det som ikke rapporteres?

- Jeg savner den undersøkende journalistikken på hvordan politisk makt blir utøvd i byen. Arbeiderpartiet har hatt makten svært lenge, og styrer meningsdannelsen. All ære til Arbeiderpartiet for det, men da er det ekstra viktig at pressen er på vakt.

Røe mener også avisen kan gjøre en bedre jobb i næringslivs journalistikken.

- Den er blitt mye bedre de siste årene, men fokuset er for mye på fordeling, og for lite på å skape verdier.

- Imponert over mangfoldet

- Hver gang jeg leser Adresseavisen blir jeg imponert over mangfoldet, bredden i nyhetsdekningen og de interessante kommentarene og lederne, sier presseveteranen Per Edgar Kokkvold.

- Jeg er redd mange redaktører gir leserne sine et for tynt produkt, men Adresseavisen er minst like tykk som de store Oslo-avisene. Det gleder meg å se at avisen fortsatt har ressurser til å gå i dybden med prosjekter der man ikke er sikker på hva resultatet blir. I Adresseavisen ser jeg tema som åpenbart ville vært aktuelle debatter i riksmedier og NRK, men som ikke fanges opp på grunn av Oslo-provinsialismen.

Pressens oppgave er å informere om samtiden og avdekke kritikkverdige forhold. Det klarer Adresseavisen godt. Den tredje oppgaven er å ta standpunkt på lederplass. Selv om jeg ikke deler den samme orienteringen, synes jeg avisens liberalkonservative holdning i lederne er utmerket.

Kokkvold er leder for Kringkastingsrådet og Stiftelsen Polaris Media