Det er fortsatt mulig å ta influensavaksine

Saken oppdateres.

Folkehelseinstituttets influensaovervåking viser at det er høyest utbrudd av influensa på Østlandet og i Midt-Norge denne uken.

- Årets influensavirus er av en type som rammer eldre hyppigst og hardest, derfor er det spesielt viktig at alle over 65 år vaksinerer seg i år, sier Sagvik.

Mange i risikogruppen

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Dette gjelder gravide etter 12. svangerskapsuke, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år, helsepersonell med pasientkontakt, og barn og voksne med diabetes, kroniske luftveis- og hjertesykdommer, personer med andre alvorlige kroniske sykdommer, eller som har nedsatt immunforsvar.

Smitter mest via hoste

- Dersom du ennå ikke er smittet er det fortsatt mulig å ta vaksine og kanskje unnslippe sykdommen. Hvis du allerede er smittet, er det imidlertid for sent, sier Sagvik og understreker at det er mye annet du også kan gjøre for å hindre smitte. Influensaviruset finnes i luftveiene og inkubasjonstiden fra smitte til symptomer er vanligvis to dager. Smittefaren er størst dersom den som er smittet hoster eller nyser rett på en annen person slik at viruset overføres til den friskes slimhinner. Viruset kan også overføres via hender og gjenstander.

God håndvask

- God hånd- og hostehygiene er ekstremt viktig når influensaviruset herjer rundt oss. Vi kan ikke få sagt det nok hvor viktig det er å vaske hendene med såpe og varmt vann etter at du har vært i kontakt med andre, sier Sagvik. Hun mener folk bør være borte fra jobben så lenge de har feber. Det er vanlig å være syk ca en uke med influensa.

- Det er viktig å ta det helt med ro, holde sengen og drikke rikelig. Det er også helt greit å ta noe smertestillende tabletter, også for å dempe feberen. Og igjen er det viktig at den som er syk også er nøye med håndhygiene og aldri hoster rett på andre. Host i albukroken, og bruk papirlommetørkle som du kaster umiddelbart, sier Sagvik.

Gir immunitet

Dersom du hadde influensa i fjor, kan det være du slipper unna årets epidemi.

- Du får som regel en viss immunitet mot influensa i noen år etter at du har hatt sykdommen. Men i og med at det alltid herjer flere typer influensavirus, er aldri noen garanti for at du ikke kan bli smittet også denne gang.

- Hva med bivirkninger fra vaksinen?

- Det er få bivirkninger fra influensavaksine. Den har vært utprøvd i mange år, og regnes som helt trygg. Du kan få litt feber og føle deg i litt dårlig form et par dager, og få litt vondt i armen, men du får aldri influensa av å ta vaksinen, sier Sagvik.