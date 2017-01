Dette hotellet i Trondheim er fullbooket i slutten av april

Saken oppdateres.

1. januar åpnet påmeldingen til den store katteutstillingen Scandinavian Winner Show 2018, og showsekretær Beatrice Hove er strålende fornøyd med responsen.

- Det har vært enorm interesse. I løpet av første dag var allerede 60 katter påmeldt, sier hun til Adresseavisen.

- Største i Norge

Katteutstillingen arrangeres av Trønderkatten 29. og 30. april på Scandic Lerkendal i Trondheim. Påmeldingen stenger 20. mars. Katteutstillingen gjennomføres i henhold til Fédération Internationale Féline (FIFE) og Norske rasekattklubbers riksforbund (NRR).

- Dette showet tildeles Norge hvert tredje år, og det er første gang det har vært så langt nord. Det kommer til å bli den største katteutstillingen som har vært i Norge, tror Hove.

Hun har forventninger om en publikumsmasse på mellom 5000 og 1000 i løpet av helga.

- Katt er det mest utbredte kjæledyret, og en slik utstilling er ikke bare for de mest ihuga katteeierne. Dette er for alle som liker katter og som ønsker å få et innblikk i utstillingsverdenen, forklarer Hove.

Vi besøkte Dyrebeskyttelsen rett før jul og fikk hilse på noen sjarmerende beboere

600 påmeldte katter

De vil trolig få se mellom 30 og 35 forskjellige katteraser.

- Men det er viktig å vise at også vanlige huskatter kan delta så lenge de er kvalifisert på forhånd. Jeg håper dette kan åpne øynene for flere som kunne tenke seg å vise frem pusen sin på utstilling. Det er sosialt og spennende, lover Hove.

Grunnbedømmelser og nominering er på lørdag, og søndag vil Best in Show-panelet finne sted. Hove har troen på at det kan komme over 600 påmeldte katter. Foreløpig er det ti dommere som skal sørge for at de beste kattene vinner. De kan bedømme cirka 50 katter hver.

- Katter fra hele verden kan delta på utstillingen, så lenge de har oppnådd kvalifisering i løpet av de siste 13 månedene. Men erfaringsmessig er det flest skandinaviske katter, selv om det også er en del interesse fra hele Europa, sier Hove.

Se bildene fra katteutstillingen på Heimdal med deltakere fra hele Skandinavia.

- Stappfullt hotell

Alle hotellrommene på Scandic Lerkendal ble fullbooket få uker etter at Trønderkatten hadde leid hotellet, og klubben måtte reservere plasser på et ekstra hotell i Trondheim sentrum.

Hotelldirektør Line Vikrem-Rosmæl ved Scandic Lerkendal bekrefter at hotellet er fullt opp av katteeiere og en gruppe studentpolitikere som skal ha et møte i et europeisk studentparlament samme helg.

- Vi kunne sikkert solgt 200 rom til. Det var mange katteeiere som ønsket å bo her, sier hun.

Vikrem-Rosmæl tror det blir spennende å ha 600 katter på besøk.

- Men det er viktig at vi legger til rette, og at vi har ekstra renhold og informasjon til våre øvrige gjester om at vi har katter på hotellet, sier hun.

20 ulike raser deltok på Trønderkattens påskeutstilling.

- Gleder oss

Det er første gang i hotellets historie at de skal ha katteutstilling på konferansedelen.

- Det blir artig å prøve noe nytt, sier hotelldirektøren.

Ifølge Trønderkatten vil utstillingen foregå i San Siro-salen, mens vrimleområdet også vil brukes til salgsmesse.

- Vi gleder oss enormt, og dette er ikke bare et arrangement for vår katteklubb. Dette er et arrangement hele Trondheim og Midt-Norge vil merke, og ha stor glede av, mener Hove, som også er styremedlem i Trønderkatten.

Trønderkatten har jobbet med arrangementet i godt over to år, og vært gjennom en omfattende søknadsprosess.

- Vi legger opp til historisk sus over denne utstillingen. Blant annet skal vi ha premier som er laget av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter