Hedret ildsjeler

Prisen Årets døråpner 2016 skal «hedre og løfte frem mennesker som bidrar til at arrangement, konferanser, fagmøter eller kongresser blir lagt til Trondheim og dermed setter Trondheim og trondheimsregionen på kartet», heter det i statuttene. Onsdag kveld delte ordfører Ottervik ut tre priser under et arrangement på rådhuset i Trondheim, sammen med Liv Melleby fra Sparebank 1 og Stig Hillestad fra Visit Trondheim.

Biomangfold, håndball og studentfestival

Peter Johan Schei fikk prisen for sitt engasjement og arbeid for Trondheimskonferansen. Dette er en internasjonal FN-konferanse om biologisk mangfold som samler deltagere fra hele verden og ble arrangert for første gang i 1993. Siden har den vært arrangert hvert tredje år. Det er Miljødirektoratet som arrangerer konferansen og Schei tok imot prisen sammen med sin arvtaker Nina Vik.

Idrettsarrangementet Veteranhåndball ble også hedret med pris. Arrangementet, som har vært arrangert i ti år nå, samler 2000 deltagere og fyller opp hoteller i byen den helga det pågår. Ove Grubba og Svein Olav Øie tok imot prisen.

Isfit (Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim) fikk hederlig omtale fordi den annethvert år samler 500 studenter fra 100 land til dialog og vennskap på tvers av grenser. Festivalen ble første gang arrangert i 1990. Neste festival er i nå i februar, denne gangen med diskriminering som tema. Leder Kristine Sommerset Bjartnes tok imot prisen.

Pris for tredje gang

Visit Trondheim og Trondheim kommune delte ut prisen for tredje gang. Årets jury har i tillegg til Ottervik og Hillestad bestått av Eli Arnstad fra Sparebank1, Berit Rian fra Næringsforeningen og Lasse Bardal fra Avinor.

