Hva betyr Adresseavisen for deg?

Saken oppdateres.

Adresseavisen fyller 250 år i 2017. Den var ikke Norges første, men er i dag er landets eldste nålevende avis. Selv om det lugger kraftig i mediebransjen for tiden, ser Adresseavisen ut til å stå sterkt blant folk i Trøndelag - i alle fall hvis vi skal dømme ut fra dem vi snakket med.

Her er det de sier om sitt forhold til Adresseavisen:

Ole Haugen, Trondheim:

- Jeg elsker papiravisen for å holde meg informert hver morgen. Sport er favoritten.

Jan Inge Pedersen, Trondheim:

- Hver morgen leser jeg avisen. Jeg er interessert i nyheter, politikk og sport. På ettermiddagen kan jeg kose meg med Ordet fritt. Mye artig der.

Ingrid T. Schanke (17), Norfolk/Trondheim:

- Når jeg er hjemme leser jeg avisen hos foreldrene mine. I år er jeg på utveksling i England og leser nyheter fra Trondheim og Trøndelag på adressa.no

Randi Liv Hansen, Trondheim:

- Jeg er interessert i nyheter fra Trondheim og Trøndelag og har holdt Adresseavisen siden jeg flyttet hjemmefra i 1962.

Karianne Vik-Mo, Trondheim:

- Adressa er en flott avis. Jeg liker papiravisen og elsker Hjem-bilaget. Avisen kunne vært tykkere.

Inger Karen Grøtting, Åfjord:

- Det første jeg gjør på morgenen er å sjekke adressa.no. Etterpå går jeg 70 meter til postkassen og henter papiravisen.

Snorre Solem (19), Trondheim:

- Jeg bor hjemme og leser papiravisen, mest nyheter, ikke sport. Adressa.no leser jeg når jeg sitter på bussen, eller venter på noe.

Messige Debresa, Trondheim:

- Jeg har ikke papiravisen, men adressa.no er min nyhetskanal for lokale nyheter.

Faezeh Rasekh (17), Trondheim:

- Læreren min sier at jeg skal lese adressa.no som et hjelpemiddel i norskfaget. Av og til prøver jeg å lese om hva som skjer i Trondheim.

Vibeke Stjern, Åfjord:

- Faren min hadde en egen teknikk med å lese den store avisen på senga med en hånd. Adressa har alltid vært der, og må være der.

Arnfinn Strømmevold, Røros:

- Folk på Røros så mellom fingrene på at Adressa var Høyre-avis. Den er viktig for trøndersk identitet.

Lornts Mørkved, Høylandet:

– I oppveksten husker jeg den

som den suverent beste avisen å tenne opp med. I dag vil jeg si at den er med og holder selvfølelsen vår oppe.

Per Joar Hansen, Stjørdal:

- Jeg leser avisen for å følge med på hva som skjer i Trøndelag. Den er en viktig aktør på alle områder, nyheter, sport, kultur og debatt.

Turid Hofstad, Verdal:

- Kultur og politiske kommentar er viktigst for meg. Det blir spennende å se hva avisen vil få å si for identiteten i det samlede Trøndelag.

Ragnhild Jepsen, Trondheim:

- Adressa er det daglige pulsslag om livet i Trondheim og omegn. Den målbærer mange stemmer, og slipper til nye. Det er bra.

Rune Olsø, Trondheim:

- Den er en viktig del av trønderfamilien. Noen ganger en fordomsfull onkel, men som oftest en energisk storesøster for en bedre by og et bedre Trøndelag.

Ferhat Güven, Trondheim:

- Det første jeg leser om morgenen. Adressa er den eneste kilden til nyhetsstoff om regionen.

Gunnar Bovim, Trondheim:

- Den er en kjempeviktig arena for informasjon og meningsutveksling i Midt-Norge. En rolle avisen tar godt vare på. Det er viktig at vi hegner om avisen, slik at den vil vare.

Berit Rian, Trondheim:

- Adresseavisen er viktig for oss som bor og virker i regionen. Den er en viktig og kraftfull stemme, ikke minst for oss i næringslivet.

Marit Breivik, Oslo:

- Jeg har et digitalt abonnement og leser den hver dag for å holde meg orientert om Midt-Norge. I sporten følger jeg spesielt med Rosenborg og Byåsen håndball.

Bjarne Brøndbo, Namsos:

- Adresseavisen hører med blant de gamle, ærverdige avisene som har klart overgangen til en ny tid. Den vil få enda mer betydning som talerør i et samlet Trøndelag.

Rita Ottervik, Trondheim:

- Jeg koser meg med den hver morgen, og jeg har begynt å lese e-avisen på kvelden. For regionen er det viktig både politisk og samfunnsmessig å ha et avishus med fagfolk.

Øystein Dolmen, Trondheim:

- Adressa er en av de faste referansepunktene i tilværelsen. I ungdommen holdt den meg søvnløs i tre år. Jeg var avisbud.

Nils Kvernmo, Orkdal:

Adresseavisen har vært nyhetskilde nummer én siden jeg var seks. Den er del av den trønderske identiteten. Avisen hører med i hverdagen, sammen med Avisa Sør-Trøndelag.

John-Peder Denstad, Trondheim:

- Jeg har abonnert i 40 år, men skulle gjerne hatt en avis til. Adressa kan bli kampanjepreget, særlig i byutviklingssaker, og trenger en motvekt.

Niklas Dyrhaug, Trondheim:

- Jeg er vokst opp med Adresseavisen, med den lille sportsavisen som høydepunkt. Adressa er også mediet som følger oss på langrennslandslaget tettest.

Hilde Wedø, Trondheim:

- For meg er Adressa kosen om morgenen med kaffe og nyheter fra innland og utland. Papiravisen er viktigst, nettutgaven bruker jeg til oppdatering.

Marit Bjørgen, Oslo:

- Adressa kom på døra hjemme og har fulgt meg sportslig helt siden jeg var lita. Nå leser jeg den på nett og e-avis.

Jan Aagesen, Trondheim:

- Papiravisen er det lenge siden jeg holdt. Det ble for dyrt. Jeg leser adressa.no.