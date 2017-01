Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokken 18.22 at det har gått brannalarm i Vegmesterstien etter røykutvikling i et teknisk rom. Alle beboere skal være ute av bygningen. Klokken 18.31 opplyser politiet at alle beboerne kan trekke inn i leilighetene sine igjen.