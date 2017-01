Stenger E6 ved Klett i nesten tre dager

Saken oppdateres.

Veien stenges fra 13. januar klokken 19 til 16. januar klokken 06 og bilister må finne andre alternativer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi skal gjøre flere ting samtidig under arbeidet med nye E6 og blir derfor nødt til å stenge E6 i noen dager, sier byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

- Det blir dessverre noen ulemper for kjørende denne helga, og man må beregne ekstra tid, sier Soknes.

Omkjøring om Heimdal

Hovedveien for omkjøring blir via Heimdalsveien og Bjørndalen. Her kommer politiet til å hjelpe til med trafikkavviklingen i Heimdal sentrum. Sist gang E6 ble stengt ble det lang kø mellom Klett og Heimdal.

- Erfaringen fra sist gang vi stengte E6 på dette stedet var at trafikkavviklingen ble bedre når politiet var til stede, sier Soknes.

Påvirker bussene

Veien blir også stengt for utrykningskjøretøy og busser.

- Reisende med buss må forholde seg til informasjon fra busselskapene om hvor holdeplassene blir plassert og reisetider, sier Soknes.

I løpet av helga skal blant annet den gamle bomstasjonen flyttes og det skal monteres rekkverk på den gamle jernbanebrua, som skal brukes til anleggstrafikk.

- Vi må legge om veien nå for å jobbe med ny E6, som på sikt vil være bedre for bilistene, sier Soknes.

Her er omkjøringsrutene:

Ved Sandmoen vil krysset fra FV 704 fungere som normalt, kun påkjøringsrampe mot sør vil bli stengt.

Røddeveien (fylkesvei 736) vil bli stengt for påkjøring til E6. Omkjøring er via fylkesvei 704 Brøttemsveien og fylkesvei 736 Åsveien.

Trafikken på E6 fra sør og trafikken fra E39 får omkjøring fra rundkjøring på Klett via fylkesvei 707 og fylkesvei 900 om Heimdal sentrum.

Trafikken på E6 fra nord vil få avkjøring fra E6 ned rampe 33 mot John Aas veg på Tiller og videre mot fylkesvei 900 gjennom Heimdal.

