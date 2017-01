Saken oppdateres.

Trønderenergi melder på sine nettsider natt til fredag at der har oppstått et strømbrudd på Kattem i Trondheim. 1793 kunder er berørt. De berørte har fått beskjed om at det kommer til å ta én til tre timer å rette feilen, ifølge en tipser.

Klokka 01.53 er tallet berørte kunder redusert til 1302.