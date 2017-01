Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen 00.24 natt til lørdag.

- Vi fikk melding rundt midnatt fra et vaktselskap. Da vi kom til stedet så vi at et vindu var knust og at et kassaapparat ble stjålet, sier operasjonsleder Håvard Høyem til Adresseavisen.

Politiet søkte med hund uten resultater. Daglig leder kom etter hvert til stedet, og bekreftet at ingenting annet var borte.

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken.