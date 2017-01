Mathilde (9) gir bort håret sitt for å hjelpe andre

Saken oppdateres.

- Før var håret mitt så langt, sier Mathilde Bordewich (9) og holder hånden ved midjen.

Da Adresseavisen møter familien på en kafé i Trondheim, sitter Mathilde og drikker kakao. Håret hennes er helt kort i nakken og skrår fram i lengder på sidene. I panneluggen har hun en grønn hårspenne som matcher genseren, og i en av hårlokkene har hun en tøff lillafarge.

- Jeg fikk masse hårfarge til jul, sier jenta fornøyd.

Ville hjelpe

Men Mathildes hårklipp handler ikke om et vanlig frisørbesøk.

Jenta fra Trondheim bestemte seg etter at faren Trond ble rammet av kreft og så friskmeldt. Rett etter at faren ble friskmeldt i sommer, fikk farfaren kreftdiagnosen.

- Det var fordi pappa fikk kreft, og da han ble frisk, fikk farfar kreft. Farfar har mistet alt håret nå. Men pappa barberte vekk alt håret sitt da han ble syk, forteller Mathilde.

Før jul bestemte Mathilde seg for at hun ville gi bort det lange håret sitt for å hjelpe noen som ikke har hår. Tirsdag denne uka falt de lange lokkene ved Apollo hårsenter i Trondheim.

Litt rart og veldig fint

- Hvordan er det å ha kort hår?

- Det er litt rart, egentlig. De første dagene trodde jeg at jeg hadde håret i en topp, og så tok jeg på håret, og det var borte, forteller niåringen.

- Jeg synes det er veldig fint. Det viser at hun tenker på andre enn seg selv. Jeg tror nok at hun har blitt stor litt for fort. Kanskje dette kan være med på å sette et punktum, sier faren Trond Bordewich til Adresseavisen.

Han ble friskmeldt i sommer. Mathildes farfar er under behandling, og sønnen forteller at det går fremover med ham.

Forandret ikke mening

- Mathilde kom med ideen før jul, men vi ventet så vi visste at hun var sikker. Jeg synes det er kjempefint, og jeg tror det er litt bearbeiding i det for henne, sier mamma Inger Overland Bordewich.

- Mamma spurte nesten hver dag: er du sikker på det? Og mormor trodde jeg skulle bli helt skallet. Men det var jo ikke sånn, forteller Mathilde.

For Mathilde endret slett ikke mening om å gi bort håret. Selv om hun alltid har hatt langt hår, og da hun var liten, ville hun spare til like langt hår som Rapunsel. (En eventyrprinsesse som fikk så langt hår at det rakk ned til bakken fra tårnet der hun satt fanget, red.anm.)

- Hun er ei jente med sterke meninger, og hun viser tidlig samfunnsengasjement. Noen spør meg hvordan jeg kan la henne klippe av håret sitt, men det synes jeg er et rart spørsmål. Det vokser jo ut igjen, sier moren.

Ganske kult, synes vennene

Klassekameratene synes også at forandringen var «ganske kul», ifølge Mathilde.

Familien ønsker også å gi velfortjent ros til de ansatte ved Singsaker skole for måten de har taklet familiens vanskelige periode.

- Skolen har vært helt unik i denne tiden. Helsesøster og Mathildes lærer har vært fantastiske støttespillere, sier Trond Bordewich.

På salongen ble Mathildes hår delt opp i flere hestehaler, klippet av og så sendt til en parykkfabrikk i Kina. Hvor det havner, vet ingen, men håret vil komme til noen som trenger det. Apollo hårsenter har et donasjonsprogram for hår, og daglig leder Siv Tømmervik fortalte i sommer til Adresseavisen at det har tatt helt av med personer som ønsker å gi bort hår .

- Hva håper du skjer med håret ditt?

- Jeg håper det er noen som vil ha langt hår, som får håret, sier Mathilde Bordewich.